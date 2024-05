Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Preocupante aumento en la violencia previo a elecciones

Ojalá que el clima de violencia que se ha acrecentado en los últimos días, ya que los balazos lo mismo se escuchan en el norte que en el sur y hay que decirlo, hasta en esta capital, no inhiban a la ciudadanía y el próximo dos de junio salgan a votar por quienes ellos estén convencidos de que es la mejor opción.

Las jornadas de terror que están viviendo en Caborca, San Luis Río Colorado, Nogales, Cajeme y demás regiones nos ponen a temblar y por supuesto que nos preocupa cómo irá a estar la jornada electoral.

Aunque a diferencia de otros estados, en Sonora en este proceso hemos tenido la suerte de que no haya ocurrido ninguna desgracia a algunos de los y las candidatas, aunque hay 25 aspirantes a diversos puestos de elección popular que pidieron protección ante autoridades del Instituto Estatal Electoral.

Lamentablemente en otras entidades no han tenido la suerte y México está en la mira internacional por el enorme número de candidatos que han sido ultimados en este proceso electoral, mientras que la autoridad hace mutis.

Analice dónde pondrá la cruz al votar porque después hay que cargarla

Por cierto, estamos prácticamente a unas horas de finalizar campañas y seguramente la mayoría ya debe de tener más que claro por quien va a sufragar, pero es de reconocerse como algunos candidatos y candidatas vinieron de atrás y lograron posicionarse en las preferencias “más allá de las marcas”.

Más allá de cualquier ofrecimiento y compromiso, hay que hacer un análisis para pensar qué país queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, hay que voltear como están algunas naciones con gobiernos similares al nuestro, cuestionarse ¿están mejor o peor que como estamos ahora?

Hay que abrir bien los ojos, porque las instituciones que tenemos o teníamos costaron mucho y es triste ver cómo poco a poco se van derrumbando y como hemos perdido beneficios.

Tal vez muchos no lo perciben, porque estamos como las ranas que cuando las cocinan vivas las cuales no se percatan que las están hirviendo porque se van adecuando poco a poco a la temperatura, hasta que terminan sin poder saltar para poder escapar, cuídese y analice bien por quien va a votar, porque como dice el meme, “fíjese dónde pondrá la cruz, porque después hay que cargarla”.

Triste ver devastación de sahuaros en la Costa

Veíamos con estupor y en lo personal con dolor, como un sahuaro era derribado con una enorme máquina en lo que se supone que es la zona cercana a Punta Chueca, al parecer como parte de los trabajos de construcción del acueducto entre esa población y la zona de El Desemboque.

Entendemos, como lo dijo el propio gobernador Alfonso Durazo cuando se refirió al impacto ambiental del tren en las inmediaciones de Ímuris y Nogales, que todo trabajo tiene su costo ambiental, sin embargo, nos preguntamos, tratándose de especies tan antiguas como los sahuaros que tardan 30 o más años en crecer un metro, ¿no había formas de trasplantarlos?

Y no, no se trata de una campaña negra, como dicen algunos defensores a ultranza o centaveados por el régimen, sino que es cuestión de sentido común, no es un zacate buffel u otra especie que crecerá en unos meses, se trata de cactus longevos que hasta donde sabía estaban protegidos y es triste ver su devastación.

Y si bien, según informaron en el comunicado emitido por la autoridad estatal “cualquier afectación que se realice al entorno natural de la zona, como toda obra conlleva, será remediada conforme lo estipula el Manifiesto de Impacto Ambiental”, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tardará y a qué costo?

