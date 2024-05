Sin medias tintas

Al alza violencia familiar

Exhorta la iglesia a votar

Que va a la cabeza “Toño”

¡Reconocen al “Borrego”!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Al alza violencia familiar…Y como dijera un posicionado candidato del actual proceso electoral, en el que vaya que ¡Las cosas no van bien! Es en el rubro de la violencia familiar, por como Sonora ya ocupa el primer lugar nacional en llamadas de emergencias al 911 por ese delito, según las más recientes cifras ventiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¡De ese pelo!

A ese grado ha “empíorado” la cosa en ese delicado apartado, como lo refleja que en el primer cuatrimestre del presente 2024, en el Estado se registraron 468.2 telefonazos de auxilio por ese motivo, por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a un promedio semanal de 29.25, superando a Quintana Roo y Colima, que tuvieron 407.8 y 406.5, con lo que está por encima de la media nacional, que es de 141.9. ¡Tómala!

Cabe aclarar que entre las 10 primeras Entidades más violentas por ese factor también se encuentran Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Durango, Ciudad de México y Nayarit; en tanto que la tres que tienen menos son el Estado de México con 18.6; Tlaxcala 30.4; y Yucatán 32.5, precisándose que se trata de promedios, porque en total en la región sonorense de enero a abril se han contabilizado 14 mil 569.

Por lo que así se está en esa nada honrosa estadística, a lo que se le suma el que por el estilo se anda en lo que refiere a los casos de abuso sexual, al hoy en día estar en la tercera posición a nivel México, con 249 llamados telefónicos, con lo que solamente se está por debajo de Baja California, que cuenta con 365; y la Ciudad de México que acumula 304, de ahí que así está esa degradación que pone de manifiesto esa numerología.

En esos términos están esos números que son de los que no mienten, y que deben de representar un ¡S.O.S!, o una llamada de alerta para las diferentes dependencias estatales, que en teoría deberían ser las encargadas de actuar para prevenir ese ámbito violento, entre ellas lo que es el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), en el que hasta hoy ha vejetado una tal, Mireya Scarone Adarga, por como no se le ha visto operar nada. ¡Zaz!

Si se parte de que una y otra vez ha quedado demostrado, que las principales afectadas de esas crecientes violentadas son las féminas, por su condición de vulenerabildad ante el hombre, pero a pesar de los pesares, o del como han repuntado esos reportes, lo que es al ISM no se le ha visto implementar alguna campaña de prevención, o algo que se le parezca, por lo que así ha estado de perdida Scarone Adarga. ¡Vóitelas!

De ahí que esa indolencia también explica el por qué los feminicidios han ido al alza, porque al no atenderse a tiempo las agresiones contra las damas, en muchos de las veces terminan en lo peor, pero en caso de llegar a prestarles atención, también se comete el error de no darles un puntual seguimiento, por lo que así está ese nuevo recordatorio, o llamado, vía el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Qué no?

¡Llama la iglesia a votar!…Tal como era de esperarse, y a cinco días de que tenga lugar la jornada electoral más importante en la historia de México, ya que serán unas elecciones presidenciales, así como la renovación de varias gubernaturas,128 cargos a senadores, y 500 diputaciones, lo que son los llamados a votar de todas partes no se han hecho esperar, como ahora lo está haciendo la Arquidiócesis de Hermosillo. ¡Ups!

Como lo exhibe el que por medio de su vocero, Martín Gerardo Hernández Moreno, están exhortando dejar el temor y el próximo domingo 2 de junio salir a emitir su sufragio en las urnas, al señalar que: “Nosotros en ese sentido pedimos a los ciudadanos, en primer lugar que no tengan miedo, que salgan a votar, y en segundo lugar a las autoridades correspondientes que ejerzan esa facultad que tienen”. ¡De ese tamaño!

Derivado de que en algunas localidades hay una justificada zozobra, a raíz de los hechos violentos que se han suscitado recientemente, pero aun así el portavoz de la iglesia católica supone y tiene fe en que es un ejercicio cívico que debe llevarse a cabo en paz, y no en medio de un “pas, pas, pas”, en lo que es un mensaje que ojalá y sea escuchado por “la maña”, para que haya una tregua al menos en ese día. ¿Será?

A la par de que Hernández Moreno aclarara que en todas las parroquias está prohibido hacer promoción a favor de algún candidato, y por el contrario buscan invitar a la población a orar y reflexionar sobre su decisión en la víspera de esa elección, al apuntar que: “Como iglesia estamos exhortando, sin siglas ni colores, a que se ejerza el derecho constitucional de emitir nuestro voto, de una manera libre, secreta y bien pensada”.

Para el caso es por lo que Martín Gerardo ponderara, que la Arquidiócesis ha sido muy respetuosa de eso, y es por lo que internamente a los ministros de culto ya se les ha orientado de lo que pueden y no pueden hacer, según la Constitución Mexicana, en aras de guiar a la feligresía para que cumpla con ese deber de elegir a los futuros gobernantes, con el fin de asegurar una estabilidad política y social. ¡Así el dato!

Que va a la cabeza “Toño”…El que de acuerdo a los últimos saldos arrojados por las encuestas, sí que estará cerrando su campaña con las preferencias electorales al alza, es el contendiente a la Presidencia Municipal por un segundo periodo por la alianza Fuerza y Corazón por Sonora, Antonio “Toño” Astiazarán, como lo denota la que ahora publicara la empresa encuestadora Massive Caller, en la que saca ventaja. ¡Órale!

Pues en base a ese sondeo que hiciera público la mencionada empresa, Astiazarán Gutiérrez aparece con un porcentaje de aceptación del 48.5%, ante la pregunta de que si: ¿Por cuál partido político, coalición o candidato votaría usted para la alcaldía de Hermosillo?; en tanto que la morenista, Lola del Río, alcanzó un 35.8%; y la emecista, Natalia Rivera 15.7%, por lo que así está esa tendencia y marcada diferencia. ¡Qué tal!

En lo que consideran que es un síntoma más del como “El Toño” Astiazarán con chamba se ha ganado esa preferencia ciudadana, y además por la nueva propuesta que se trae entre manos, de proyectar construir el mejor Hermosillo de la historia, pero sobre todo por ofrecer trabajar sin distingo de colores ni ideologías partidistas, y que es algo que “le ha estado llegando” a las mayorías, además de los resultados que ya ha dado.

Es decir, ese es el posicionamiento logrado por Antonio, en la víspera de los comicios del venidero fin de semana, y es por lo que desde ayer por la tarde ya empezó a “echar el resto”, con lo que fuera su primer cierre de labor proselitista celebrado en la colonia Los Olivos, amenizado por la Banda Tres Ríos; mientras que hoy encabezará el segundo en Lázaro Mercado y Luis Orcí; y mañana en el barrio de la Café Combate.

Aunque previo a eso había promovido una nueva y acertada iniciativa en pro de los adultos mayores, al adelantar que creará La Cuadrilla 60 y Más, para brindar mantenimiento a los hogares de personas de la tercera edad, además de duplicar el número de beneficiarios con servicios de salud, eso como parte de los compromisos que serán una realidad, una vez que el sufragio le favorezca. ¡Ni más ni menos!

¡Reconocen al “Borrego”!…Quien sí que está “cosechando lo que ha sembrado” es el ahora candidato a diputado federal por el quinto distrito, Ernesto “El Borrego” Gándara, como se lo acaban de reconocer los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), en un encuentro que sostuvieran con los aspirantes locales y federales de la Coalición Fuerza y Corazón por México. ¡De ese vuelo!

Y es que el líder de esa organización ciudadana, Ignacio Peinado, destacó la labor de Gándara Camou, por ser el que implementó el programa de la tarifa social en el servicio de agua y alumbrado público durante su mandato como alcalde, en el trienio 2006 y 2009, elogiando su visión en la búsqueda de soluciones para las clases más “amoladas”, o vulnerables, y que es una modalidad preferencial con la que se hiciera la diferencia.

Casi por nada es que “El Nacho” Peinado resaltara ante los presentes en dicho evento que: “Ernesto Gándara fue un aliado invaluable para nuestra comunidad. Durante su gestión, estableció la tarifa cero para personas en condiciones socioeconómicas desfavorables, lo cual alivió la carga económica de muchas familias hermosillenses”, por lo que así estuvo el público reconocimiento, por en su momento haber hecho lo correcto.

Ya que ese esquema condonaba a los ciudadanos en condiciones económicas adversas del pago de agua en consumos de hasta cierto límite de metros cúbicos, así como del Derecho de Alumbrado Público (DAP), ante lo cual “El Borrego” Gándara ahora prometió y expresó que: “Y como Diputado Federal, voy a seguir trabajando con ustedes, cuenten conmigo como un aliado de los hermosillenses”. ¿Cómo ven?

O séase que así tuvo lugar ese espaldarazo de Peinado Luna y sus huestes, y lo cual no es puro “borrego”, por haber hecho realidad aquello de que nobleza obliga, por esa respaldada que les brindara Gándara en su época de “Presimun”, cuando tuvo sensibilidad para hacer alianza con la UUH, por lo que ya se imaginaran para quien será el voto de los usuarios en la jurisdicción distrital por la que compite. ¡Así la impresión!

Correo electrónico: [email protected]

