Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Terminan hoy campañas electorales con algunas declinaciones sorpresa

Como no hay plazo que no se llegue o fecha que no se cumpla, finalmente este miércoles 29 de mayo concluyen las campañas políticas en el país, unas que iniciaron desde hace años los aspirantes del partido en el poder ante la parsimonia de la oposición que todavía no ha aprendido a ser un verdadero contrapeso.

Y ahora, cuarto para las 12, se empezó a cerrar la brecha, muchos están analizando los pros y los contra, así que han cambiado a favor de uno y otra coalición de partidos, porque como dice el refrán “más vale tarde que nunca”.

A nivel local Antonio “Toño” Astiazarán sigue sumando y lo más reciente fue la incorporación de militantes del Partido Verde que se manifestaron a favor de la campaña del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, aunque aclararon que a nivel federal seguían apoyando a Claudia Sheinbaum.

En Nogales, Cananea, en el sur de Sonora, la citada coalición que conforman PAN, PRI y PRD, también han sumado adeptos desde Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, aunque las dirigencias de esos institutos políticos lo han desestimado.

La cuestión es que, aunque intentan vender la idea de que la edición “es mero trámite”, como dicen en el béisbol, “esto no se acaba, hasta que se acaba”.

Analice bien qué ofrece cada uno de los partidos, vean que han hecho o dejado de hacer y todavía el dos de junio, por más comprometido que esté con determinada fuerza política, puede votar por quien usted juzgue será menos malo, porque lamentablemente a estas alturas no hay que buscar al mejor, sino al menos peor.

Denuncia Beltrones amenazas contra candidato en SLRC

Y precisamente a unas horas de la jornada electoral, la violencia política continúa y la tarde de este martes el candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones expresó que a uno de los candidatos en San Luis Río Colorado, lo amenazaron por lo que externó su enérgica condena.

En Puerto Peñasco veíamos en redes sociales que le quemaron el vehículo al Síndico Procurador y esto en nada abona a un clima electoral participativo como el que se requiere para que Sonora deje de estar en los últimos lugares en los índices de votación.

Ojalá que las autoridades hagan su parte, y que la gente que estará en las casillas, que regalará un día de su vida a esta jornada electoral sean testigos de este proceso histórico el cual debe de ser tranquilo y copioso en votaciones.

Por fortuna en la entidad en este proceso hasta el momento no hemos tenido ningún ataque físico a políticos, si acaso enfrentamientos verbales, pero lamentablemente en otras entidades del sur del país, todavía este martes fueron ejecutados miembros de equipos de candidatos y un candidato suplente.

Esperemos que estas horas que nos separan de la jornada electoral sea tranquila, de reflexión y nos lleve a ejercer un voto razonado, pero sobre todo participativo y principalmente, en paz.

Se supone que a las zonas conflictivas como Caborca, San Luis, Sáric, así como Ciudad Obregón, se contará con fuerzas especiales castrenses y de la Guardia Nacional para dar tranquilidad a la ciudadanía y ojalá que tengamos una fiesta electoral y no una tragedia, ya sea por un hecho violento o por la ausencia de votantes.

