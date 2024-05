Sin medias tintas

¡Fallan ca$eta$ de cobro!

Que hay casillas en riesgo

Restricción para menores

“Abogan” por el bacanora

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Fallan casetas de cobro!…Y las que siguen siendo “tierra de nadie” son las ca$eta$ de cobro, ¿o de robo?, de la carretera federal de Cuatro Carriles, con todo y que son unas minitas de oro, y para prueba está el que la de Hermosillo continúa operando al 50% de su capacidad por la falta de personal, y es por eso que las kilométricas “colas” de vehículos no se hacen esperar, sobre todo los fines de semana. ¡De ese pelo!

En lo que es una negligencia operativa que resulta inconcebible que aun persista, a pesar de que ya se está al final del actual sexenio gubernamental de la llamada Cuarta Transformación, o por algo también bautizada como Transformación de Cuarta, y no es para menos, por ni siquiera estar teniendo la habilidad para cobrar en esos puntos de peaje carreteros, y es por eso del malestar que hay, y con sobrada razón. ¡Pácatelas!

Al ser una deficiencia que hoy en día provoca filas de hasta siete kilómetros, tanto para el Sur, como para el Norte, de ahí que algunos conductores denuncian que incluso hacen tiempos de una hora para poder llegar al área de cobranza, y es por eso que cada vez más abundan los “chines y jotas” por esas tardanzas, que de acuerdo a lo dicho por el titular de la administración de esa caseta, Jesús Soto, es una anomalía va pa´ largo.

Toda vez que a partir de lo “apechugado” y reconocido por Soto Córdova, ese reiterado problema se debe a que sólo tienen cuatro cajeros, cuando deberían ser ocho, y es por lo que no abren todos los carriles, derivado de que desde el 1 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo el cierre presupuestal por las actuales elecciones, y eso les impide el realizar contrataciones para cubrir las plazas faltantes. ¡Zaz!

No obstante y que se supone que es algo que debieron haber previsto antes de que se “congelara” el presupuesto para ese apartado, por lo del periodo electoral, para no hacer pagar a justos por pecadores, o a los que usan esa cinta asfáltica de la Federación, aunado a que es personal que deben tener asegurado, por ser para un área de captación, si se toma en cuenta que solo se paga con lo que les ingresa por ese concepto.

Sin embargo, y por encima de eso, lo que es Jesús Guillermo ya adelantó que por el momento nada pueden hacer ante ese caos vehicular, al admitir que: “Hasta el 30 de septiembre podemos contratar personal, mientras aquí los encargados de turno y administrador le entramos en el intercambio de carriles de cuerpo A a cuerpo B, dependiendo de aforo, y en el apoyo de abanderamiento, cobro, morralla, y todo prácticamente”.

Sumado a que son unos “cuello de botella” de autos y camiones de carga que se hacen más notorios en la Capital hermosillense, porque a diferencia de las demás que operan en Sonora, es una de las que más aforo recibe, debido a su colindancia con Baja California, Sinaloa y Chihuahua, así como del lado gringo, pero ni así han tenido la capacidad para eficientar ese sistema para cobrar. ¡Increíble, pero cierto!

Y para quien dude de lo anterior es que Soto dijera que los viernes y sábados hay mucha gente que vive en Estados Unidos y baja por visitas familiares a la Ciudad del Sol, y el domingo se regresa, pero el pasado fin de semana hubo más aglomeración por las Fiestas del Pitic y el Memorial Day de Gringolandia, pero los operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ¡bien gracias!, o “en la baba”, por no decir más feo.

Que hay casillas en riesgo…Los que acaban de reconocer lo que muchos han querido minimizar son los del Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de Guadalupe Taddei, referente al grado de riesgo que habrá en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, tan es así que ya ventilaran que tienen focalizadas 14 mil 343 secciones electorales, en las que imperará un clima de inseguridad, o posible violencia. ¡Vóitelas!

Aun y cuando precisan que solamente estarían en riesgo unas 800 casillas de votación, de las cuales 519 se tienen localizadas en Chiapas, lo que explica el porque es considerada como la Entidad más crítica en ese sentido, al grado de que podrían llegar a impedir su instalación, aunque donde dan cuenta que tampoco “hacen malos quesos” es en Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz. ¡Ups!

Así está ese inseguro panorama electoral que está pintando el INE a cuatro días de la elección, y que abarca 23 Estados, entre los que no descartan a Sonora, en regiones como la del desierto Norte, que comprende de San Luis Río Colorado, hasta Santa Ana, pasando por Altar, Caborca y demás, sin dejar de lado a la zona de Guaymas, Empalme y Obregón, que igual han estado que arden, y no por precisamente por el calorón.

Ciertamente que no es para menos el que Taddei Zavala y compañía estén lanzando esa advertencia, después de que en las campañas proselitistas que hoy culminan, ya han asesinado a 22 candidatos y aspirantes a un cargo de elección popular, según las cifras oficiales, porque lo que son otros informes sostienen que ya suman 34, en lo que es algo que ayer negó la secretaria de Seguridad en el País, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En tanto que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, a la clásica ya salió con que esa estadística supuestamente “inflada”, dizque tiene que ver con el sensacionalismo, alarmismo y amarillismo, que según él difunden la prensa y organizaciones vinculadas al bloque conservador, y hasta supuestas agencias financiadas por el gobierno gabacho, por lo que así están sus “otros datos”, con los que siempre se justifica. ¡Ajá!

Restricción para menores…A querer y no, pero la que es más que evidente que era una “Ley muerta” más, y que ahora sí empezarán a aplicar, es la tocante a que los menores de edad con licencia no deben conducir después de la medianoche, o entre las 00:00 y 05:00 horas, como hasta ahora lo está revelando el vocero del Departamento de Tránsito de Hermosillo, Ovier Quintero Pérez. ¡De ese vuelo!

Porque si bien esos permisos que se otorgan de acuerdo a la Ley de Control Vehicular contemplan esa restricción, lo que es hasta hoy no se había hecho público ese impedimento, y es por eso que era hasta normal el ver manejar durante las horas de la madrugada a jóvenes que todavía no alcanzan la mayoría de edad, en lo que cabe aclarar que no es por mera casualidad el que lo estén dando a conocer. ¡Tómala!

Pues todo indicar que lo están haciendo del dominio general, a raíz que en el presente mes de mayo tuviera lugar un fatal accidente vial, en el que se vio involucrado uno de esos chamacos que piloteaba un carro, a eso de las 02:50 horas de la madrugada, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, para que su progenitor responda por él, o por esa irresponsable y fatídica falta en la que incurriera. ¡Glúp!

Si analiza que cuando esa clase de jovencitos, que todavía no cumplen los 18 años, acuden a tramitar ese examen para que les otorguen esa “charola” temporal, son los papás, o tutores los que firman una carta de responsabilidad por lo que pueda pasar, por intuirse que están bajo su control, pero lo cierto es que a la hora de la hora, son los que ponen y disponen en sus casas, porque todos les solapan, y ahí están las consecuencias.

Ya que la única salvedad que hay para que manejen a deshoras de la noche en la vía pública, es que se trate de una emergencia médica, y que no tengan otra opción, como lo aclarara Quintero Pérez, porque después de eso ya no hay excusa ni pretexto que valga, y menos si es entre viernes y domingo, que es cuando les da por “agarrar la jarra”, y todo lo demás, lo que es “un coctel” propicio para los accidentes. ¿Qué no?

“Abogan” por el bacanora…Con todo y que es algo que una y otra vez se ha anunciado, pero que hasta ahora no se ha cristalizado, como es la certificación del bacanora, pero al parecer ahora sí va en serio, y para evidencia está que el gobernador, Alfonso Durazo, sostuviera una reunión con la directora del Consejo Sonorense Regulador de esa bebida, Vianey del Río, para evaluar los avances con ese fin. ¡Qué tal!

Casi por nada es que en el marco de ese encuentro se adelantara que, a partir de los venideros meses de junio y julio, ya quedarán listos los primeros lotes certificados de ese destilado, para a más tardar en agosto ya contar con la marca certificada de ese producto alcohólico emblemático de Sonora en Estados Unidos. ¡Órale!

A la vez que también trascendió que se presentó el Plan de Protección y Certificación, el cual comenzará a operar para poder hacer uso del agave, y que sea codificado por el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, mismo que se encargará de validar la autenticidad con Denominación de Origen, lo que vendrá a darle un valor en el mercado de esas bebidas “espirituosas”. ¡Ni más ni menos!

Más menos así estará esa certificada, que, a decir de Río Guerra, tendrá una temporalidad de 15 años, por lo que, en esa fase van de ese procesamiento, para por fin hacer realidad la explotación comercial del Bacanora, y que, llegada la hora, y con las proporciones guardadas, se consiga el que sea identificado como el tequila de Jalisco, por el potencial que tiene, a partir de que todavía sigue sin ser muy conocido. ¿Cómo ven?

Ante lo que habrá que ver si en esta ocasión sí llegan a catapultarlo, en cuanto a su producción, por el detonante económico que representaría para los municipios de la sierra sonorense donde se produce, y que es por lo que en el último tiempo han estado promoviendo la siembra de distintos tipos de agaves, para hacerlo más variados, y con una mayor productividad de sus pencas, que es de las que se extrae. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]

