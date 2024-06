Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Confían autoridades en jornada electoral sin incidentes

De acuerdo con autoridades electorales, tanto estatales como federales, la mesa está puesta para que la jornada electoral transcurra con tranquilidad y no se registren incidentes durante el próximo domingo.

Según se ha comentado, se ha logrado completar, con trabajos, pero ya se tiene lista la totalidad de funcionarios de casilla que se requieren para atender cada una de las mesas de votación y en caso de que no acudan, se llamará a los suplentes.

Ojalá que la gente que se comprometió a realizar esta importante labor, sobre todo en esta elección histórica, porque nunca había estado el clima electoral tan polarizado y había tanto en riesgo, como en esta ocasión, acuda y cumpla con el compromiso establecido.

En caso de que no acudan y que tampoco se encuentren los suplentes, está permitido que de entre las personas que estén en filas se puedan seleccionar a algún buen samaritano dispuesto a destinar una larga jornada, pero que a la postre le será gratificada, porque cumplió con su deber.

De acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral, se han realizado pruebas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, como lo conocemos, y no hubo ningún incidente.

También se cuenta con el respaldo de plantas de luz para que no se vea interrumpido el servicio en caso de apagones, hay que recordar que a Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, ya “se le cayó” el sistema en una elección, no vaya a ser la mala suerte que ahora suceda lo mismo, pero para que no haya preocupaciones se contará con los citados dispositivos… Más vale prevenir que lamentar.

Por cierto, también se ha reforzado la seguridad con elementos federales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, para garantizar la tranquilidad durante y después de la jornada electoral.

De más está reiterar el llamado a que salgan a votar, sin importar por quien lo haga, pero que esté convencido o convencida, de que es lo que usted considera la mejor opción para nuestro país… Hoy más que nunca se requiere de un voto razonado y anteponiendo el México que queremos y que nos urge recuperar.

Piden dueños de bares y “antros” ajustar ley seca solo para el domingo

Y ante la decisión de las autoridades de decretar durante dos días la prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los dueños de bares y cantinas están solicitando que ésta solo se circunscriba para el domingo dos de junio.

Argumentan que se afectará al turismo y también a empleados que verán disminuidos los ingresos por la ausencia de propinas, ya que, si no hay ingesta de alcohol, al parecer la gente no sabe divertirse y dejan de acudir a antros.

Sin embargo, tenga usted por seguro que muchos de los hermosillenses, en particular y sonorenses, en general, ya tienen su refrigerador abastecido o bien, lo harán en el transcurso de este viernes.

Incluso veíamos en redes sociales el llamado en algunos expendios para surtirse con anticipación…. Como si se fuera a acabar el mundo.

Esperemos, sobre todo que la gente sea responsable, que salga a votar en masa y que no exista ningún inconveniente, menos causado por el abuso de alcohol y otras drogas no lícitas en esta jornada, que ya ha sido lo suficientemente conflictiva y complicada, para que se enturbie más, sobre todo en Sonora, en donde hemos librado un hecho de sangre, aunque las zancadillas, picadas de ojo y recordadas de progenitora, ahí sí, pocos se han salvado.

