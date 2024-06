Sin medias tintas

Fatídico cierre electoral

¡Peligro en doce Estados!

Minimizan las encuestas

¿Hostigan a vendedores?

Por Martín Romo (El Verdugo)

Fatídico cierre electoral…Ahora sí que las campañas del recién terminado proceso electoral 2024 terminaron como emepezaron, es decir, en medio de una fatídica violencia, y para prueba está que en el último día, o el miércoles pasado, asesinaron al candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por el PRI-PAN-PRD, Alfredo Cabrera, al recibir varios disparos en la cabeza, por un sicario que le llegó por la espalda.

En lo que es un homicidio que causara una consternación a nivel nacional, por la crueldad con la que lo perpetraron, al estilo de la ejecución del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en 1994, por lo que ya nomás faltó y que estuviera de fondo la canción de “La Culebra”, porque de esa forma acabaron con la vida de Cabrera Barrera, cuando iba en camino a subirse el templete para cerrar su actividad proselitista.

Y es que en el video se observa como el asesino “se les cuela” a la casi veintena de escoltas que “cuidaban” a José Alfredo, y a quien “vigilaban” porque ya en el pasado había sufrido un atentado, y otra vez lo habían amenazado de muerte, pero con todo y eso le llegaron por atrás, y a quemarropa lo balearon, para después también matar al tirador, aunque se manejaba la versión de que lo habían detenido. ¡De ese pelo!

Luego entonces así se volvió a teñir de rojo ese municipio de Guerrero, que colinda a pocos kilómetros con Acapulco, y es que apenas el jueves 16 de mayo habían sido encontrados seis cuerpos desmembrados, de los cuales dos de ellos correspondían al aspirante a regidor del Ayuntamiento de esa localidad por la coalición Fuerza y Corazón, Aníbal Zúñiga Cortes, y su esposa, Rubí Bravo Solís. ¡Así de dantesco!

Por esa razón es que el también empresario constructor había suspendido los actos políticos masivos, hasta encabezar ese último mitin en una cancha techada del poblado de Las Lomas, al que llegó después de recorrer algunas calles, para finalmente ser “cazado” y terminar tendido en la misma en un charco de sangre, sin que los elementos de la Guardia Nacional que lo “custodiaban” pudieran impedirlo. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que afloraran los “sospechosísmos”, por la facilidad con la que permitieron que el homicida se le acercara y sacara una arma corta que accionó en su contra, como se ve claramente en los videos que circularan en las redes sociales, y es por lo que mínimo se diga que deberían de investigar a ese “bolón” de guaruras, por como de todos no se hizo uno, y es por eso de ese lamentable asesinato. ¡Tómala!

No en balde es por lo que los actuales comicios están catalogados como los más violentos, en comparación con los del 2018, cuando Morena y el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ganaran la Presidencia de la República, por haberse duplicado los casos de violencia, porque de acuerdo con el último reporte de Integralia, al 28 de mayo del 2024 se contabilizaron 749, con más de un medio centenar de muertos. ¡Zaz!

Sin embargo, y a la clásica, ya López Obrador salió con la justificación de que esa ola violenta política electoral que como nunca padece México, según él se debe a los vínculos entre las pasadas administraciones y la delincuencia, en lo que ha sido su socorrida y recurrente cantaleta para no reconocer que el control de la seguridad se le salió de las manos, por como los delincuentes han impuesto su Ley a punta de bala. ¿Qué no?

¡Peligro en doce Estados!…Y como esto no se acaba hasta que se acaba, como dice la famosa frase, es que de cara a la elección del próximo domingo no hay que “echar en saco roto” la advertencia que está haciendo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por voz de su presidente, José Medina Mora, de que hay una docena Estados en lo que hay peligro para los candidatos. ¡De ese tamaño!

Eso en el marco de la presentación que hicieran de la estrategia de evaluación denominada “Resultados del Monitor de Seguridad Coparmex”, a partir del cual Medina Mora apuntillara que: “Nos alarma que los incidentes de violencia política son 26% más que en el período electoral de 2021, que del total de incidentes el 45% hayan sido asesinatos”, por lo que así ha estado ese funesto escenario electorero. ¡Ni más ni menos!

Y para quien dude de lo anterior es que ventilara que en una encuesta que realizaron entre los empresarios afiliados a organización, entre otros datos manejó que: “Se identifican solo 12 Entidades del País donde se considera que hay riesgo para la seguridad de los candidatos y 17 municipios que tienen riesgo por estas causas”, y es por eso del temor que estilan que hay entre el electorado, y no es para menos. ¡Mínimo!

Tan es así que para mayores señas es que José dijera que donde el empresariado percibe que existen peligros para la seguridad de los aspirantes que contienden para un puesto de elección popular es en regiones como las de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, y es por eso del ¡S.OS! que ya están lanzando, y con sobrada razón. ¡Qué tal!

Ante lo que se intuye que esa es la percepción de los empresarios sonorenses agremiados a la Coparmex, y que muy seguramente que se refieren a zonas como la de Obregón, Guaymas, y de Santa Ana hasta San Luis Río Colorado, pasando por Caborca, que son de las más inseguras, y es por eso de las interrogantes que hay, referente al cómo habrán de transcurrir las votaciones, por ahora sí que ser un volado”, y lo que le sigue.

Minimizan las encuestas…Vaya que el que fiel a su estilo ya desestimó los últimos sondeos de opinión, cual es el caso del ex “Presichente”, Vicente Fox, al escribir y públicar en su cuenta X que: “Las encuestas valen para madre. Nadie, nadie se me desanime. Vamos a votar el domingo Vamos a ganar”, al refrendarle su apoyo a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México. ¡Órale!

Lo anterior luego de que la abanderada por Morena, Claudia Sheinbaum, es la que aventaja en la mayoría de las encuestitis que se hicieron públicas, con un promedio de más menos 20 puntos arriba de Gálvez Ruiz; en tanto que el “candidote” de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, nomás no pasó del tercer lugar, con un más menos 10% de las preferencias, lo que es un síntoma que denota que no logró “levantar”. ¡Ñácas!

De tal forma que así está el exhorto que está haciendo el ex mandatario de la Nación por el PAN, o Fox Quezada, ante la posibilidad de que decaiga el ánimo entre el electorado, por esa intuición que se ha creado, de que Sheinbaum Pardo ya la lleva de gane, por como están de disparadas las diferencias a su favor, con respecto a la aceptación, o el supuesto respaldo con el que cuenta Xóchitl. ¿Cómo ven?

No obstante y que existe un sentir general, de que hay un alto alto porcentaje de voto oculto que no se ha manifestado en esas consultas, y en parte por como aseguran que se ha presionado a los votantes para que sufraguen por la candidata “que ya saben”, bajo la amenaza de que les quitarán los programas sociales con los que se les está beneficiado en el actual gobierno federal de la 4T, y es por eso que no se abren de capa.

Aunado a que también han inventado la especie de que si triunfa Gálvez eliminarán esas ayudas, cuando ya son constitucionales, y es por lo que se especula que contrario a otras ocasiones, esta vez esas encuestadas no están reflejando la verdadera realidad de la intencionalidad que hay de quienes acudirán a las urnas, ante lo que se presume que como nunca podría haber una diferencia entre los pronósticos y el resultado final. ¿Será?

Ante lo que se concluye que a la hora de la hora sólo habrá de dos sopas, como es entre Xóchitl y Claudia, al margen de que los promotores de Álvarez Máynez cayeran en el exceso de hasta repartir cerveza y marihuana en un evento llamado “Máynez Capital Fest”, celebrado en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, con la intención de ganar adeptos entre los jóvenes, por lo que esa es la “nueva política” que promovieran.

¿Hostigan a vendedores?…A querer y no, pero la que sí que es un acción que le restará muchos votos al partido en el poder federal, es la que acaban de realizar los operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe), como es la de hacerles una notificación de desalojo a los vendedores de productos alimenticios y artesanales, entre otros, que se localizan en los topes carreteros de Ímuris, saliendo a Magdalena. ¡Vóitelas!

Pues las manifestaciones de inconformidad no se hicieron esperar contra esa dependencia, por como quieren retirarlos de la orilla de la Carretera Internacional, cuando algunos de ellos ya tienen hasta 32 años instalados en ese lugar, que también es conocido como el Campo Carretero, donde realizan sus vendimias de las que dependen más de 100 familias, incluyendo proveedores como ganaderos y agricultores de esa región.

Al denunciar que una vez más los amenazaron notificándolos de una forma por demás arbitraria, y sin la más mínima formalidad, al solamente llegar una empleada de Capufe, quien se bajó del vehículo y les entregó el documento para después retirarse, dejándolos en la incertidumbre, y es que en noviembre del 2023 ya también habían sido amagado, por lo que a ese grado es que los están acosando para que despejen esa área. ¡Palos!

Razón por la cual es que por medio de Javier Tautimes, quien es representante de esos más de 30 comerciantes, están adelantando que si no les permiten trabajar llegarán al extremo de bloquear esa cinta asfáltica, en lo que es una disposición que están tachando de inconcebible, por como pretenden evitar que lleven a cabo esa labor, con la que no afectan a nadie, pero lo que quieren es cobrarles derecho de piso.

Si se toma en cuenta que algo parecido ya han pretendido con el sector comercial de Obregón, que opera en los linderos de esa rúa, y a quienes los de Capufe también han querido quitar, a no ser que paguen para estar ahí, y que es a lo que se ha opuesto la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) cajemense, por lo que así están de rapace$, porque hasta con eso quieren sacar “lana”, como no se había hecho antes. ¡Así el dato!

Es por lo que Tautimes se quejara de que: “No entiendo por qué hacen esto con la gente que trabaja en lugar de apoyar e instalar más protección en la carretera”, porque según esto los cercarían con vallas, de ahí que quien ya intercedió ante esa problemática, es el alcalde priísta de ese municipio, Leonardo García, al según esto ya cabildear para que por el momento no los desalojen, pero sin llegar a una solución definitiva. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]

