Hablando Franco

Pese a megaoperativo de vigilancia asesinan a jefe policiaco en SLRC

De nada sirvieron los cientos de elementos policiacos que se encuentran trabajando en San Luis Río Colorado, en donde fue acribillado el jefe de la Policía a plena luz del día, junto a su escolta y para colmo, un civil que ni “vela tenía en el entierro” también resultó con heridas al parecer de consideración.

Imagínese el nivel de temor que deben sentir los vecinos de ese municipio, si al propio jefe de la policía ejecutaron, ¿qué puede esperar el común de los mortales?

El hecho fue poco antes de las 14:00 horas, en donde un veterinario resultó con lesiones y fue llevado a un hospital, mientras que el jefe de la corporación Gerardo Camacho Rodríguez y su escolta, identificado como Jesús, quedaron sin vida en el lugar, ante el estupor de decenas de personas que solo escucharon el estruendo de las balas y vieron huir a los tripulantes de una camioneta que fue hallada calles después.

No cualquiera se atreve a hacer eso a plena luz del día y menos se debería atentar con esa facilidad contra un jefe policiaco, y contra nadie, pero eso denota el nivel de inseguridad que impera en esa región, en donde existe, supuestamente, gran concentración de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, y uno se pregunta ¿de qué sirven?

Y esa y otras interrogantes tenemos muchos ciudadanos en cuestiones de inseguridad que vemos con estupor que posiblemente la situación seguirá así o “más pior” como dicen por ahí, en caso de que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum pretenda continuar la política de abrazos y no balazos del actual mandatario y su mentor Andrés Manuel López Obrador.

Ojalá que Claudia Sheinbaum sea más inclusiva y tolerante que AMLO

Ya que hablamos de la próxima mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, me llamó mucho la atención un señalamiento que leí en X, antes Twitter, por parte de varias voces que cuestionaron la frase de la virtual próxima mandataria, cuando afirmó que con ella llegaban todas.

Sin embargo, preguntan ¿y las Madres Buscadoras? A quienes no atendió en su campaña; también le cuestionan ¿y las familias de los niños fallecidos por falta de medicamentos para el cáncer?, ¿Qué pasará con las familias de los periodistas asesinados?

Y un sinfín de cuestionamientos, que notan que posiblemente no todos llegaron con la futura mandataria.

Por ello hay que recordarle que gobernará para todos y ojalá que no persista la división entre fifís y conservadores, o que considere a quienes pensamos diferente como adversarios, porque no lo somos.

Toño Astiazarán hace la hazaña de convertirse en primer alcalde reelecto

Como lo comentamos en varias ocasiones en este espacio, el trabajo denodado que realizó Antonio Astiazarán a lo largo de sus primeros años de gestión le ganaron a pulso el obtener la reelección y estamos seguros que al término de ésta, Hermosillo será otra ciudad, más competitiva, con mejores vialidades y sobre todo, más amigable con el ambiente.

Si algo tiene claro el presidente municipal es el compromiso que tiene con la sociedad y lo que esperamos de él, pero también tiene claro que puede y tiene con qué hacerlo para tener el mejor Hermosillo de la historia y confiamos en que lo logrará porque ánimo, creatividad y sobre todo, compromiso, lo tiene… Enhorabuena…

