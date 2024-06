Hablando Franco

Judith Franco Ainza

México tiene primera muerte por gripe aviar ¡cuídese!!!

Con la novedad que ya se registró el primer deceso por gripe aviar en México y por supuesto que la autoridad federal dijo que no tenemos que preocuparnos, usted sabrá si les cree.

La Secretaría de Salud, señaló que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección.

Para colmo prácticamente le echaron la culpa al hombre de su deceso, ya que padecía varias enfermedades crónico degenerativas, así que quienes están en esa condición cuídense aún más.

Ya sabemos que cualquier enfermedad crónica debilita el sistema inmune y los hace más propensos a este tipo de padecimientos, así que no estaría de más, que en caso de que vaya a estar en lugares muy concurridos retome el uso del cubreboca.

De hecho, aunque es raro, todavía se ven a personas en supermercados y otros establecimientos con este accesorio y en los hospitales con mayor razón, por lo que ante la pésima experiencia que pasamos con el Covid con este gobierno más vale ir tomando precauciones.

Por lo pronto las autoridades afirman que en México no existe un foco activo del virus asiático en granjas en el territorio nacional, pero tampoco establecen cómo fue que el hombre se contagió… Un caso para el hombre araña

Que no hubo hackeo a la Fiscalía fue “una intrusión virulenta”

Y otro caso que llamó mi atención fue el “cantinfleo” de la Fiscalía General de Justicia del Estado al asegurar que no hubo hackeo de sus sistemas informáticos, sin embargo, admitió que hubo “una intrusión” a un servidor.

Como sabemos al gobierno de la Cuarta Transformación le gusta hablar con eufemismos, como lo hemos señalado como cuando cayó una máquina en el Metro de la Ciudad de México, la cual no se desplomó, sino que “se desplazó”, no hubo tandeo, “compartimos” el agua, y ahora no hubo hackeo sino una “intrusión”.

La cuestión es que alguien introdujo a un virus a un servidor y eso señores, si es un hackeo, y aunque según la corporación policiaca no se comprometió “información sensible o estratégica” quiere decir que si tomaron algunos datos.

Tan sencillo que es llamar las cosas por su nombre y sobre todo tomas las debidas medidas para que no se repita el hecho.

Hay que recordar que ya a varios funcionarios no solo estatales sino federales y de primer nivel en el actual gobierno, les han hackeado sus cuentas, incluyendo a la exsecretaria de Seguridad estatal y ahora excandidata a la alcaldía de Hermosillo, María Dolores del Río, quien fue derrotada por Antonio Astiazarán.

Entonces, sería más fácil admitir el hecho y para tranquilidad de todos mejorar los sistemas de protección de información.

Asesinan a hermana de cantante en SLRC, oootra vez Sonora en la mira

Un feminicidio más puso a Sonora en el ojo internacional, con el homicidio de la hermana del famoso cantante, Virlan en hechos ocurridos en San Luis Río Colorado, en donde el agresor intentó hacer parecer que se trataba de un incendio, sin embargo, la oportuna intervención de Bomberos Rurales, permitió que el cuerpo no se calcinara y lo hallaran acuchillado.

Es trágico que, sin importar de quien se trate, sigamos observando este tipo de tragedias que dejaron sin madre a unos menores, quienes por suerte no estaban en el lugar cuando ocurrió el asesinato.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X