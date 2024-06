Sin medias tintas

Un coordinador mesurado

¡Alza la voz “El Borrego”!

¿Que “hackean” a Fiscalía?

Habrá sede del Politécnico

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un coordinador mesurado…Al que sí que hay que reconocerle que hasta en la abrumadora victoria se le está viendo mesurado es a Fernando Rojo de la Vega, el coordinador en Sonora de la campaña de la virtual primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como ayer lo exhibiera en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, por como no echara las campañas a vuelo. ¡De ese pelo!

Porque contrario a lo que pudiera pensarse, por el inesperado triunfo arrollador que obtuviera Sheinbaum Pardo, en la elección del pasado domingo, con alrededor de 30 puntos de diferencia contra Xóchitl Gálvez, del Frente Fuerza y Corazón por México, en lo que es una amplitud que él mismo vaticinara, simplemente adelantó que las condiciones están dadas para terminar de completar el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero Fernando aclarando que deberá hacerse un ejercicio responsable del poder gubernamental total que ahora se tendrá, al contarse con una mayoría en el Congreso del Unión y el Senado, es decir, para hacer los cambios necesarios que busquen el beneficio de los mexicanos, y no aquello que vaya en perjuicio del País, y para lo cual considera que incluso podría debatirse entre los mismos diputados y senadores morenistas. ¡Órale!

Con esa visión reformista y responsable es con la que se le escuchara a Rojo de la Vega, que es muy diferente a la postura recalcitrante que han manifestado los llamados chairos, o fanáticos del partido de Morena, que casi casi están proponiendo un borrón y cuenta nueva, para que entre otras cosas se queme la Constitución y se cree otra, además de acabar con todo el estado de cosas representado por las diferentes instituciones.

Sin embargo, para el representante de Sheinbaum en el Estado, su gane debe ser una oportunidad para consolidar lo que se ha logrado hasta ahora, pero además aprendiendo de los errores, o de lo que no se ha hecho bien en el sexenio del saliente “Prejidente”, Manuel López Obrador, a pesar de que se ha intentado, en aras de cambiar la percepeción negativa que hay en una parte de la población, con todo y que se ganó de calle.

Y es por lo que también se dijo respetuoso de los señalamientos de fraude que hay, y que es por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya aprobó la revisión de un 60% de la votación, en lo que será algo así como un conteo de ¡Voto por voto!, pero precisando que ante los 33 millones de sufragios obtenidos por su candidata, es que se descarta que ese recuento vaya a cambiar el contundente resultado. ¡De ese tamaño.

Aunque con lo que sí “cascabeleó”, y hasta “se puso rojo”, haciendole honor a su primer apellido, es a la hora en que lo cuestionara en torno a la derrota de la “candidota” a la alcaldía de los morenos en Hermosillo, la “tandeada” Lola del Río, después de que triunfaran en los municipios más grandes, así como en todas las diputaciones federales, y casi en el 100% de las locales, salvó una, pero en su caso la perdieron, y feo.

Ya que a su “juicio” los hermosillenses eligieron mal, al reelegir a Antonio “Toño” Astiazarán, de la alianza Fuerza y Corazón por Sonora, pasando por alto que le avalaron sus buenos resultados al frente del Ayuntamiento, por encima del mal antecedente que arrastra, María Dolores del Río Sánchez, o La Lola Tandeos, pero en parte reconociendo que no quisieron perder todo lo que se ha avanzado. ¡Palos!

¿Que “hackean” a Fiscalía?…Ahora sí que se está haciendo valedero aquello de que, ¡En casa de herrero, azadón de palo!, porque la que se está demostrando que no es tan segura como se suponía, es la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular, Gustavo Salas Chávez, al aflorar que presuntamente resultó blanco de un “hackeo” y les sustrajeron “toda su información”. ¡De ese vuelo!

No obstante que lo que más despierta “sospechosísmos”, es que de la Fiscalía Estatal hayan emitido un comunicado para descartar esa supuesta “hackeada”, eso luego de que en una “plataforma de generación de contenidos” ventilaran esa intromisión a sus servidores de cómputo, pretextando que no lo habían hecho público, porque es una investigación en curso que realizan en conjunto con las autoridades federales. ¡Ajá!

Aun así, lo único cierto es que trascendió que en dicha ventaneada dan cuenta que: “Hace unos meses, un grupo de hackers logró penetrar en los sistemas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, robaron toda la información de sus servidores, incluyendo fichas, órdenes de aprehensión, todo, absolutamente todo…”, y es por lo que tocante a esa invasión cibernética, hasta ahora, o a “las quinientas” están dando su versión.

Al manejarse que lo que dizque les sucedió, es que se trató de una incursión viral -equipos infectados con virus informáticos- a un servidor que “trastocó una reducida parte de la información que administra”, pero a la par negando que se hayan comprometido datos importantes, o estratégicos, aunado a que añaden que “estaba respaldada y se sigue contando con la misma”, lo que estaría por verse. ¿Qué no?

Con todo y eso, lo que los deja muy mal parados, es el que hasta que no los balconearon decidieron confesarlo, según ellos para evitar la desinformación, confusión, o propagación de información falsa, cuando la cruda realidad refleja que es algo que en todo momento ocultaron, y así habrían seguido, de no haberles “levantado las faldillas”, por lo que ahora habrá que ver cuales podrían ser las posibles consecuencias.

¡Alza la voz “El Borrego”!…Y partiendo de la formalidad que siempre lo ha distinguido como político, es por lo que hay que tomar muy en serio la denuncia que está haciendo, Ernesto “El Borrego” Gándara, el ex candidato a diputado federal por el distrito 5 de Hermosillo por el PRI, PAN y PRD, de que hubo muchas irregularidades en los resultados electorales de los comicios del anterior “dormingo”. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a lo revelado por Gándara Camou, mediante un video que difundiera en sus redes sociales, señala con dedo de fuego que hay una diferencia significativa de votos entre las actas que tiene en su poder y los saldos dados a conocer por el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Consejo Estatal Electoral (CEE), y es por lo que advierte que peleará hasta el último momento para ganarla. ¡Pácatelas!

Toda vez que en base a las anomalías que destapara “El Borrego” Gándara, asegura que “bajita la mano” “andan volando 40 mil votos”, que le permitirían salir victorioso, al manejar que entre otras evidencias detectaron actas sin firmar, así como más de 100 que no fueron contadas, además de votaciones que superan la lista nominal, sumadas a otras 60 que fueron alteradas, o están ilegibles, y puras de esas machincuepas.

Por esa razón es que el también ex alcalde de la Ciudad del Sol dijera que: “Todo eso nos obliga a alzar la voz y exigir claridad en las elecciones. Vamos a pelear el triunfo hasta el último momento. Tuvimos tu confianza y vamos a luchar por ella”, y no es para menos, si se analiza que en el cómputo real de actas solo hay 2 mil 400 votos de diferencia, y no los más de 8 mil que arroja el PREP, que es un sistema no oficial de conteo.

No en balde es por lo que el igualmente ex aspirante a gobernador está dando la pelea, por ser mínimo el margen de ventaja que realmente le saca su contrincante morenista, Jacobo Mendoza Ruiz, y que es por lo que está demandado un chequeo hasta sus últimas consecuencias, y más porque es una inercia que también se está presentando a nivel nacional, por lo que así están los peros contra el “operador” del IEE, Nery Ruiz Arvizu.

Habrá sede del Politécnico…La que vaya que no deja de ser una sorpresiva buena nueva es la que acaba de destapar el gobernador, Alfonso Durazo, de que ya se tiene el terreno para lo que será la construcción de una sede del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Capital, en lo que es un anuncio que hiciera en el marco de la visita que realizara el director de esa universidad, Arturo Reyes Sandoval. ¡Qué tal!

Tan dicen que ya es un hecho ese proyecto de extensión educativa universitaria, que Durazo Montaño adelantó que: “Acordamos construir un campus del Instituto Politécnico Nacional aquí en Hermosillo, me pidió solo 10 hectáreas, ya se las tengo, ya le informé, ya tenemos la tierra”, mientras que el IPN pagará los maestros, además del equipamiento de las aulas, por lo que ese gasto no impactará el presupuesto del Estado.

Y para quien dude de lo anterior es que el “Gober” precisara, que en tanto que el Gobierno del Estado donará el terreno y la construcción de la instalación, en el ínter se espera que las clases empiecen en otro lugar de manera provisional, y para lo cual están buscando algún inmueble oficial en el que pudieran iniciar los primeros módulos de las primeras especialidades que empezarían a impartirse. ¿Cómo ven?

O séase que así está esa novedosa noticia con la que saliera el Ejecutivo sonorense, con la mira puesta en que las carreras técnicas del IPN Campus hermosillense estén vinculadas a la formación de capital humano para impulsar la transición energética y la cadena de electromovilidad contemplada en el proyecto del Plan Sonora, y que por lo que se ve, es al que le ha continuado abonando en todos los ámbitos. ¡Ni más ni menos!

Eso porque por donde quiera que se le vea, pero ciertamente que no se esperaba la llegada del Politécnico, que es un sistema de primerísimo nivel, que sí que se hacía necesario, por como ha venido a menos lo que alguna vez fuera el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), porque de su calidad ya nomás le queda la fama; y lo que son las Universidades Tecnológicas estatales, “pos” simplemente no han “dado el ancho”. ¡Ñácas!

Correo electrónico: [email protected]

