Hablando Franco

Judith Franco Ainza

De nuevo la CFE falla en pleno récord de calor en Hermosillo

Se cumplieron los pronósticos de temperaturas prácticamente infernales en Hermosillo y lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una vez más quedó a deber a los hermosillenses.

En varias colonias no solo de la zona urbana sino de la rural se registraron los tradicionales “apagones”, aderezados ahora con las explosiones de transformadores que dejó a la ciudadanía aguantando no solo los 49.5 grados que se registraron sino la sensación térmica de más de 50 grados que se percibieron.

Como lo explicaba el inolvidable Martín Barrón, la temperatura ambiental en una cosa y la sensación térmica es otra, además, generalmente los valores se toman a la sombra, por lo que a la intemperie ya sabrá como estuvo.

De hecho, veíamos un video en redes sociales en donde con una cámara infrarroja se mostraba las zonas de calor y el pavimento marcaba más de 60 grados centígrados ¡imagínese!

Seguramente no faltara hoy alguien que muestre algún huevo cocinado a la intemperie, lo cual ya sabemos que no es posible y no tiene caso desperdiciar el alimento cocinándolo sobre el pavimento, menos cuando está tan cara la cartera que ronda los 100 pesos… Pero, insisto, posiblemente habrá quien lo haga.

Pero más allá de esas banalidades, lo lamentable es que la empresa de clase mundial, no tenga la capacidad, como ya lo hemos visto en otras latitudes, de soportar la demanda, lo que denota lo atrasado que estamos en este servicio, que en una ciudad como la nuestra, con este clima extremoso, es fundamental contar con qué refrescarnos, aunque sea un abanico.

Lo peor que de mantenerse la política actual en materia de electricidad, en unos años no tendremos capacidad para lo más elemental y de nada servirá la promoción realizada en el extranjero para atraer capitales, cuando no se cuente con la infraestructura para soportar los procesos de promoción, de ahí que urge modernizar el sistema energético en Sonora.

Toño Astiazarán da buen ejemplo al dotar de agua a personas en la calle

Por cierto, y en más de esta ola de calor, que aunado al viento que fluyó parecía que teníamos el aliento de un dragón en el rostro, fue muy oportuno el programa que implementó el presidente municipal, Antonio Astiazarán de obsequiar agua y suero a personas que estaban en la calle y además ofrecer albergues para resguardarse.

Cabe señalar que también el gobierno estatal dispuso de “zonas salvas” en algunos establecimientos, pero las personas en condición de calle, ni se enteran de las mismas y no se atreven a ingresar a pedir agua a una tienda de conveniencia por temor de que los echen fuera…

Así que la iniciativa del alcalde Antonio Astiazarán de acercarse directamente a la gente fue muy acertada, y sobre todo reconocida por las mismas personas, a las que pocas veces se voltea a ver.

Otro de los aciertos fue dotar de una patrulla eléctrica a los centros de respuesta inmediata que se instalaron en ciertas colonias con más altos índices de conflictos, y ayer se empezó por rumbos de Altares, a fin de que rápidamente se atienda cualquier situación, pero poco a poco se irá extendiendo al resto de la ciudad…

Cabe señalar que se ven muy prácticas las patrullas y sobre todo darán más tranquilidad a los vecinos saber que tienen a la vuelta de la esquina una unidad de rápida respuesta.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X