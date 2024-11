Adrián Marcelo revela detalles de su contrato en La Casa de los Famosos México y su salida del reality

Pese a que La Casa de los Famosos México concluyó, Adrián Marcelo continuó siendo una de las figuras más controversiales del programa. Luego de su salida, el regiomontano permaneció en silencio por algunas semanas, en cumplimiento de un acuerdo con Televisa, hasta que finalmente habló sobre su experiencia en varias entrevistas.

Recientemente, Adrián Marcelo compartió algunos pormenores de su contrato, en el cual estableció condiciones especiales que le permitieron obtener el mayor salario entre los participantes. Además, reveló que una cláusula de exclusividad por seis meses, incluida originalmente en su contrato, fue motivo de discusión. Según explicó, esta exclusividad no le convenía y, con ayuda de su abogado, presionó a la empresa para que la eliminara. “Yo era el mejor pagado, negocié para ser el mejor pagado, puse cláusulas. En el contrato original venía que cuando termine el reality, tú 6 meses eres exclusivo de ellos, no puedes negociar porque ellos te construyeron esa fama. Con mi abogado les quitamos esa cláusula y les dije ‘no, mis huevos, tú me estás hablando por lo que yo ya tengo’”, afirmó el regiomontano.

Durante su estancia en el programa, Adrián Marcelo protagonizó varios momentos polémicos, siendo uno de los más discutidos cuando pronunció la frase “una mujer menos que maltratar” durante una de las galas. Este comentario generó una intensa discusión con su compañera Gala Montes y, días después, desembocó en su salida del reality show.

Adrián Marcelo, reconocido por su estilo irreverente, continúa siendo un tema recurrente en los medios, y sus declaraciones sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México mantienen su figura en el centro de la controversia.