En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Deben autoridades vigilar cajones de estacionamiento para discapacitados

Ya lo había comentado en columnas anteriores, pero al parecer a nadie le interesa actuar. Esto en relación con los estacionamientos vehiculares exclusivos para autos con placas de discapacitados, que son ocupados por todo tipo de vehículos. Hay muchos automovilistas irresponsables que ocupan estos lugares, dejando sin sus espacios a personas parapléjicas que utilizan sillas de ruedas, andaderas o bastones. El Departamento de Tránsito debería de ser más vigilante.

La mayoría de los lugares de estacionamiento para auto que utilizan personas incapacitadas son ocupados por personas irresponsables, que, por no caminar unos pasos, se les hace fácil invadir esos espacios. Con buena vigilancia por parte de la policía y una jugosa multa, creo que se reducirán esos abusos en contra de las personas parapléjicas. Las autoridades municipales han hecho su parte, o ahora falta que la policía haga la suya con más vigilancias en esos espacios.

Estacionamientos para autos con placas de discapacitados hay miles en todo el Municipio de Hermosillo, así como en otros municipios del Estado, en donde se registra el mismo problema. Donde se nota más este tipo de atropellos en el área del Centro Cívico, lugar en donde se ubican los palacios de Gobierno y Municipal; Catedral Metropolitana, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Prepara Ayuntamiento de Hermosillo programa de Seguridad para Semana Santa

Las acciones previas y durante el operativo de Semana Santa para lograr un saldo positivo, principalmente en Bahía de Kino, fueron enlistadas por titulares de varias dependencias del Gobierno Municipal y coordinadas por el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta.

El comisario en jefe de la Policía Municipal, Alonso Durón Montaño notificó que está listo el estado de fuerza de elementos y equipo para cubrir los tramos carreteros que corresponden al municipio, así como la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en áreas que en otros años no se ponía especial atención, como en San Nicolás, que en esta ocasión tendrá vigilancia permanente.

“Son 320 elementos, 50 unidades eléctricas, 38 motociclistas, contamos con 2 grupos de paramédicos en motocicleta que van a prestar apoyo en Bahía de Kino y el grupo EscuaDrones que sirvió de mucho apoyo el año pasado para detectar personas extraviadas”, compartió.

Durón Montaño comentó que la corporación tendrá operativos carrusel, puntos preventivos, un equipo de grúas para prestar apoyo a la ciudadanía; también enfatizó que para lograr una Semana Santa con saldo positivo se requiere de la responsabilidad de quienes conducen para mantener sus vehículos en óptimas condiciones.

Clínica Móvil de DIF

La directora de DIF Hermosillo, Isela Montes de Oca expuso que instalarán dos Clínicas Móviles en el área de palapas en Bahía de Kino y otra en Playa Estela, en las cuales facilitan los insumos a personal de Cruz Roja para que pueda atender heridas,

deshidrataciones, insolaciones, picaduras de mantarraya y quemaduras de agua mala; además habrá siete puntos de atención emergente con desfibriladores en Playa Estela, Museo de los Seris, área de palapas, Satélite, Kino Viejo, Miguel Alemán y Siete Cerros.

Agregó que contarán con el servicio de la Procuraduría para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores para representar a menores que puedan cometer alguna falta administrativa.

El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich informó que realizan trabajos de limpieza y a partir del 4 de abril empezarán con el Operativo de Semana Santa, para el cual mandarán 5 colectores extra a los que tiene Bahía de Kino, con lo que implementarán una doble ruta de las 4:30 a las 10 de la mañana y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche.

“Vamos a tener también el Reciclacentro operando al 100 por ciento y ahora la Patrulla Verde reforzada con más unidades en la época vacacional. Además, tendremos 260 contenedores y 210 tambos de 200 litros distribuidos por la playa”, manifestó.

El jefe de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega mencionó que tienen sectorizado el trabajo del área rural oriente con una unidad de rescate y control de incendios, también en el poblado Miguel Alemán y en Bahía de Kino se contará con cuatrimotos y jets skys, se atenderá con vigilancia en 10 puestos fijos con torres: 9 en la playa y uno en el muelle.

El director de Cruz Roja Hermosillo, Andrés Holguín dijo que desplegarán a 70 socorristas, 2 médicos, 10 ambulancias, motos y cuatrimotos en los kilómetros 40 y 60 de la carretera 100, en Miguel Alemán, en la antigua central de policía y en Playa Estela.

No te la Juegues al Volante

La titular del Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ), Dulce Robles Moreno dijo que pondrán en marcha la campaña No te la Juegues al Volante, con la que invitarán a no beber alcohol al manejar, no utilizar el celular y obedecer los señalamientos de tránsito, esto en cruceros de la ciudad, San Pedro y Bahía de Kino; además se realizan actividades recreativas para las familias.

Cuidado de mascotas.

El encargado de la Unidad Especial de Protección Animal (UNEPA), José Bolaños Castro hizo recomendaciones a personas con mascotas para que no las dejen solas, que estén siempre bajo la supervisión de algún familiar y si están en el patio, estén con sombra.

Si las llevarán de vacaciones, que sea en transportadoras especiales, pechera, bozal y collar con el nombre y número de teléfono de la persona responsable.

