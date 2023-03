Sin medias tintas

Atenderán la discapacidad

¡Sigue sin aprender la SEC!

¿Quién entiende a los papás?

Abogan por el cáfre prófugo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Atenderán la discapacidad…Y como la gota que taladra la roca y después de años de gestiones, los que finalmente ya están viendo resultados son los de La Red de Asociaciones por la Discapacidad, como se reflejara en el marco de la caminata que realizaran el pasado domingo en favor de la inclusión en el bulevar Miguel Hidalgo, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down celebrado el 21 de marzo. ¡Órale!

Una muestra de ello es el anuncio que hiciera el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, de que como parte de la conmemoración del Día Mundial del Autismo, que tendrá lugar el venidero 2 de abril, pondrán en operación tres Unidades de Atención al Neurodesarrollo, que estarán ubicadas en Hermosillo, Nogales y Navojoa, para el diagnóstico y rehabilitación de niños con alguna discapacidad. ¡Qué tal!

Eso como parte de una estrategia para reforzar el servicio que actualmente se ofrece a través del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (Cidem) en esta Capital, por lo que ahora habrá una segunda unidad; a la par de que se abrirán dos más para facilitar el acceso a las personas del Norte y Sur de Sonora, en una especialidad que es de las menos atendidas, por la complejidad de la misma. ¡De ese pelo!

Pero por si eso fuera poco, y a partir de lo adelantado por Alomía Zegarra, quien por cierto también participó en esa dominguera marcha, desde el próximo mes de julio ya proyectan que haya otros dos inmuebles de esos, que estarían en Empalme y Obregón, siendo este último el que tendría una capacidad similar al Ciden, como parte de un plan para generar una capacidad regional y de esa forma atender de mejor manera a los pacientes.

En lo que es un avance en ese sentido y relegado ámbito que no es producto de la casualidad, sino más bien del constante tocar puertas por parte de los promotores y representantes de ese sector, en aras de visibilizar esa problemática por el rezago que hay, por no atenderse adecuadamente a quienes padecen alguna condición neurológica, que de entrada son las de las más costosas y a las que muy pocos tienen acceso. ¡De es vuelo!

Y es ahí donde han hecho la diferencia personajes como un Cervando Flores Castelo, en su calidad de presidente de la asociación Autismo Sonora; o Maroli Solís, de SD Hermosillo, para promover el que se atienda esa creciente problemática en la Entidad, y para evidencia está que incluso el pasado viernes varias instituciones de asistencia privada se reunieron con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño. ¡Así el dato!

Porque la intención era la de hacerle diferentes propuestas, entre ellas el ampliar el apoyo económico estatal para las llamadas becasterapias; y además la de crear la figura de asistente educativo, para que en cada aula en donde haya un niño con alguna necesidad especial, el maestro de educación regular tenga un ayudante especializado y capacitado para darle un seguimiento y así impulsar su desarrollo. ¡Mínimo!

Aunado a que ya encarrerados Flores Castelo y compañía le plantearon que se proyecte la construcción de un complejo deportivo para menores con capacidades diferentes, con el fin de que puedan aprender y practicar deportes como el atletismo, futbol, basquetbol y otras disciplinas adaptadas a sus condiciones de salud, sin dejar de lado que el aspecto médico es el más prioritario y la principal demanda. ¿Cómo ven?

¡Sigue sin aprender la SEC!…Los que siguen sin aprender la lección son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde continúa siendo un cero a la izquierda su titular Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora fueran los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No 2 de Obregón los que tomaron el plantel por las pésimas condiciones en que se encuentra. ¡Pácatelas!

Si se analiza que es un centro escolar que ya se ha convertido en “un foco rojo”, por ser la tercera manifestación que tiene lugar, pues ya antes los maestros también alzaron la voz para denunciar que son hostigados y acosados laboralmente, y es por lo que ya están demandando la destitución de la directora, una tal Blanca Isabel Saldaña, al denunciarse que no está cumpliendo con su trabajo más mínimo. ¡Tómala!

Casi por nada es que los paterfamilias son los que ahora “se levantaron en armas” para “echarle en cara” a Grageda Bustamante y compañía que ese edificio de enseñanza de tres pisos se está cayendo a pedazos, y sin que hagan nada por remediarlo, con todo y el consabido riesgo que implica para el estudiantado, y es por lo que esta vez bloquearon los tres accesos con candados como una medida extrema de protesta. ¡Palos!

O séase que a ese grado están llegando los manifestantes después de que por la buenas no les hicieran caso, con la advertencia de que no desalojaran las instalaciones hasta que les den una respuesta positiva, por ya ser muchos los meses de problemas y conflictos que han padecido, y es por eso que están exigiendo la remoción del personal directivo, por simplemente no haber podido con esa función. ¡Vóitelas!

Lo que significa que una vez más Aarón Aurelio y sus operadores están siendo rebasados y reprobados, al no solucionar ese tipo de demandas y líos que le han llovido por todos lados, como es el de las más elementales deficiencias que enfrentan muchas escuelas, cuando se supone que deberían de tener un procedimiento para hacerles frente antes de que se vuelvan públicas, pero al parecer todo quieren arreglar con pura saliva. ¡Zaz!

¿Quién entiende a los papás?…A los que sí que les queda aquello de que si ¿Quién los entiende?, es a algunos papás del alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytes), plantel Mariachi, por como ayer bloquearon el bulevar Luis Encinas, entre Carbó y Ures, para exigir una explicación sobre la instalación de láminas en el cerco perimetral de esa institución educativa. ¡Ñácas!

Aun y cuando las primeras versiones de respuesta que han circulado, pero sin ser oficiales, es de que se trata de una medida de seguridad para evitar la venta de drogas, derivado de como en algunos planteles de Preparatoria ya han sorprendido a estudiantes con esa clase de estupefacientes, pero a pesar de eso hay quienes están criticando el que los estén blindados, al calificarlos como una “prisión”. ¿Cómo ven?

Por lo que así está ese sospechoso e incongruente bloqueo vial que ayer hicieran un grupito de supuestos familiares de los preparatorianos, bajo el pretexto de que con esos los tienen “enjaulados”, cuando en primer lugar eso les proporciona seguridad, y en segundo porque se supone que no van a la escuela para estar perdiendo el tiempo mirando hacia fuera, sino más bien para estudiar, por lo que así está la polémica.

Sin embargo los quejosos, entre los que es obvio suponer que también están los vendedores ambulantes, porque ya no podrán comercializar su productos, pedían una argumentación por parte de las autoridades del Cecytes, cuya dirección general por cierto actualmente está ácefala, tras las “renunciada” de Gracia Alicia Anduro Grijalva, ante ese laminerío que colocaran el fin de semana. ¡De ese tamaño!

Así está esa protesta que está de no creerse, y con la que están yendo contra corriente, al buscarse reforzar la seguridad de los escolapios, si se toma en cuenta que esa “Prepa” está en uno de los sectores más inseguros de la ciudad; además de que con eso pretenden contrarrestar la alta incidencia de riñas escolares que se han registrado, por lo que habrá que ver quién está alentando ese movimiento, al ver afectados sus intereses.

Abogan por el cáfre prófugo…Vaya que los que continúan haciendo las cosas mal, son los papás del presunto responsable de atropellar a una familia en la colonia Los Álamos, el pasado 5 de marzo, cual es el caso del prófugo de Nathan Karim, luego de que su madre Gabriela se apareciera en la casa a una de las afectadas que está convaleciente y sin poder levantarse ni hacer nada, como es Brenda Leticia, de 31 años.

Pues de acuerdo a lo ventilado por Juan Pablo López Provincia, hermano de Brenda y padre de Favre, uno de los dos niños lesionados, y quien por cierto ya salió del hospital, la también ex funcionaria estatal cesada del área de Defensoría de Oficio se presentó con engaños y de que iban a hacer una donación y a rezarle, para llegar de sopetón con otras dos personas, por lo que temió por su seguridad y le llamó. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que López Provincia expresara que: “Imagínate mi hermana indefensa, acostada en la cama, sin poderse levantar ni hacer nada, y que de la nada que se le presenten enfrente y le digan buenas noches, yo soy la mamá del muchacho que están buscando, Brenda se puso muy mal, más porque llegaron tres personas, y ella estaba sola”, y que es lo que se expuso en la primera audiencia por cuestiones de seguridad. ¡Glúp!

De ahí que hiciera saber que después de la llamada que le hizo Brenda “llegó como de rayo”, y al entrar le preguntó si era la madre del culpable, respondiéndole que sí, y que estaba muy arrepentida y que quería hacer una donación, contestándole que ni le iban a recibir nada, y que si quería ayudarlos, que por favor entregara a su hijo, pero por todo respuesta tomó el dinero y se fue, por lo que así estuvo ese frustrado acercamiento.

Casi por nada es por lo que esperan que en la nueva audiencia que tendrá lugar mañana, se les termine de vincular a proceso por los delitos de encubrimiento y alterar, obstruir o manipular los vestigios, huellas, rastros y demás evidencias del accidente ocurrido en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, al Sur de Hermosillo, después de que ya se les dicatara prisión preventiva, por lo que así está la exigencia de justicia.

