Galilea Montijo y su pareja exploran opciones para cumplir su sueño de tener una hija

Galilea Montijo reveló que, aunque se siente joven de espíritu, su cuerpo le recuerda que ya no tiene la misma vitalidad de hace años. Sin embargo, este obstáculo no ha impedido que la conductora de 51 años y su pareja, el modelo español Isaac Moreno, busquen una alternativa para cumplir su deseo de convertirse en padres de una niña. Ambos, quienes ya son padres de un hijo, esperan poder concretar esta meta en el futuro cercano.

Montijo, madre de Mateo, nacido en 2012 de su matrimonio anterior con Fernando Reina, de quien se divorció en marzo de 2023 tras 11 años de relación, confesó que está emocionada por esta posibilidad en su vida con Moreno, de 42 años. La conductora del programa Hoy compartió que encontraron un laboratorio que podría ayudarles a hacer realidad su sueño y esperan poder acudir a este lugar a inicios de 2025.

“Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz, pero mi cuerpo ya… hace varios años que tuve una menopausia muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona, pero lo que no me funciona son los ovarios”, comentó Montijo. Añadió que la pareja sólo necesita encontrar el momento adecuado para iniciar el tratamiento.

Actualmente, la conductora se encuentra en una etapa de evaluaciones y análisis médicos, explorando la opción de adquirir un óvulo para iniciar el proceso. La pareja se mantiene optimista y dedicada a encontrar la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Aunque Montijo considera la adopción como “un acto maravilloso,” confesó que esta opción no ha pasado por su mente. Su prioridad es seguir adelante con el sueño de tener una hija, aunque, como mencionó, está dispuesta a aceptar si las cosas no salen como espera.

“Si no se puede por algo es, no me peleo con la vida, ni con la naturaleza ni mucho menos con Dios,” afirmó la presentadora.