Rosario Piedra Ibarra es reelegida para presidir la CNDH en una maratónica sesión en el Senado

El Pleno del Senado de la República votó en la madrugada de este miércoles 13 de noviembre para reelegir a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029, en una sesión que se extendió casi 12 horas y que evidenció divisiones dentro de los partidos oficialistas.

En total, 127 senadores emitieron sus votos: 87 en favor de Piedra Ibarra, 36 para Nashieli Ramírez, uno para Paulina Hernández Diz, y tres votos nulos. Poco después de la 1:00 a.m., Rosario Piedra rindió protesta ante la Mesa Directiva del Senado, dando inicio formal a su segundo mandato al frente de la CNDH.

Antes del inicio de la sesión, retrasada aproximadamente una hora y media, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que los partidos de la coalición oficialista estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre la reelección de Piedra Ibarra, a quien calificó como “una compañera probada, comprometida y que ha sufrido acoso durísimo de las organizaciones de derecha”. Las palabras de Fernández Noroña reforzaron la información compartida en redes sociales, donde algunos reporteros mencionaron que Morena, el PVEM y el PT se encontraban en medio de tensiones internas debido a opiniones divididas sobre la reelección.

La inclusión de Rosario Piedra en la terna final también generó controversia. Días antes, el senador morenista Javier Corral había revelado que Piedra Ibarra no figuraba entre los cinco perfiles mejor evaluados en comisiones, pero fue incluida a petición de quienes promovían su reelección. La terna final estuvo conformada por Piedra Ibarra, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), y la abogada jalisciense Paulina Hernández Diz.

Ante cuestionamientos por la inclusión de Piedra Ibarra en la terna, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión del Senado y respaldó la trayectoria de Rosario Piedra. “Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el pleno decide a partir de la terna. (…) Rosario Ibarra es un símbolo (con su familia) de lucha contra la represión, autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado”, señaló Sheinbaum en una conferencia en Palacio Nacional el 7 de noviembre.

No obstante, varias organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su desacuerdo con la reelección de Piedra Ibarra, argumentando una gestión deficiente y cuestionando su cercanía con Morena. Entre las críticas más destacadas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló la omisión de la CNDH en casos que involucraron a las Fuerzas Armadas. “La Guardia Nacional acumuló 1,816 quejas entre 2020 y 2023, pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Sedena, señalada en 1,664 quejas, recibió sólo 26 recomendaciones”, denunció el Centro Prodh.

Otras organizaciones, como Fundar y Documenta AC, también se manifestaron en contra, señalando en redes sociales: “La CNDH que queremos protege a las personas, no al poder. Necesitamos un perfil independiente que haga valer la justicia y frene la impunidad” y “La nueva presidencia de la CNDH debe responder a las víctimas y a la defensa de los derechos humanos, no a intereses partidistas. No reelección CNDH”.

