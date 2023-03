No tenemos nada que ver en salida de Osorio Chong como coordinador de senadores del PRI: AMLO

López Obrador dijo que la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores del PRI es “una situación de un partido”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su Gobierno no tiene nada que ver en la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.

Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa Proceso, o el Reforma, porque antes le decían a Alito (Alejandro Moreno) que era Amlito (risas)”, dijo.

“Entonces no tenemos nosotros nada que ver en eso sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones”, puntualizó.

El mandatario mexicano aseveró que su Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, razón por la cual tienen autoridad moral frente a otros partidos.

“Imagínense si fuésemos como los de antes, no tendríamos ningún problema ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, no siquiera maicearlos“, puntualizó.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong dejó este miércoles la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República tras una asamblea a la que tachó de ilegal.

“Encontramos a las maniobras de Alejandro Moreno, en el que utilizando a Manuel Añorve y a Mario Zamora, empezaron a generar este acercamiento, presiones, hacia algunas compañeras y compañeros. Buscaron entonces, faltando a lo que habíamos acordado, arrebatar la coordinación del Grupo Parlamentario”, denunció en conferencia de prensa.

Osorio Chong aseguró que a Alejandro Moreno “no le gustó” el recurso que presentó junto a otros senadores priistas para evitar que se mantuviera en la dirigencia nacional del partido tricolor “mucho tiempo más”.

“Se le gana legalmente, y la respuesta es mandar este proceso de petición para remover al coordinador. Ayer por la noche echaron por debajo de la puerta invitaciones a algunos senadores”, expuso.

El mismo miércoles por la noche, Manuel Añorve asumió como el nuevo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Alta.

Con información de López-Dóriga Digital

