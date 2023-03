Poder Judicial está “distorsionado”, “impactado por corrupción” y “faccioso”: AMLO

El presidente López Obrador insistió en que hace falta, a futuro, una reforma integral al Poder Judicial Federal

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se lanzó de nueva cuenta contra el Poder Judicial, al detallar que está “distorsionado“, “impactado por la corrupción” y que incluso es “faccioso“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador insistió en que hace falta a futuro una reforma integral al Poder Judicial.

“La corrupción era el principal problema de México, y todavía no se termina de limpiar, sobre todo está como asignatura endiente la reforma al Poder Judicial, porque impera la corrupción en el Poder Judicial”, dijo.

Hay como siempre lo digo honrosas excepciones, jueces, magistrados y ministros, pero como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger a los de arriba, a la minoría, a la élite, no protegen al pueblo. Es un poder faccioso, está para atender nada más a los de arriba, no al pueblo”, puntualizó.

“Es un asunto complejo, su reforma no es fácil, porque tiene que ver no solo por los jueces, con los magistrados, sus ministros, su estructura, tiene que ver con la abogacía, y para que no se enojen los abogados, puede decir lo mismo de los economistas”, manifestó.

El mandatario mexicano explicó que el Poder Judicial debe reformarse desde los planes de estudio de las universidades, y que incluso aseveró que se les debe dar oportunidad en cargos a jóvenes que egresan y “que vienen con todo el entusiasmo de hacer justicia” para el pueblo.

“Si nos dijeran a los que estamos aquí ‘a ver cambiemos a todos los jueces’, mil o mil 500 abogados, profesionales, honestos, cercanos a la gente, con vocación de hacer justicia, nos costaría trabajo conseguirlos, por eso una de las cosas que hay que cambiar es cuando se les da oportunidad a un profesional de ocupar un cargo, se debe de quitar el requisito de que tengan diez años de experiencia, porque entre más experiencia, están más maleados, hay unos que a los 10 años ya son gangsteres”, subrayó.

Si se les da oportunidad, a los que están saliendo, egresado, de las escuelas y facultades, que vienen con todo el entusiasmo de hacer justicia y de que se aplique la máxima de que al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie, de que tiene que haber tribunales como decía Morelos que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte, había más posibilidades”, agregó.

“La reforma al Poder Judicial debe iniciar con los procesos educativos, es que dañó muchísimo el modelo neoliberal, es que se mide el daño que causó en la economía, el daño que causaron declarando la guerra al narcotráfico, el daño que causaron con. la corrupción que imperaba, con la impunidad, con el contubernio del poder económico y político, pero no solo fue eso, afectaron la educación, afectaron los servicios de salud, todo, era una decadencia, porque una crisis tiene que ver con un sector, pero una decadencia es un proceso de degradación progresiva, pero hay que empezar a hacer el cambio desde los nuevos planes de estudio en las universidades”, declaró.

López Obrador descalificó una encuesta de El Financiero, donde expresa una mayor confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en la Presidencia de la República.

“El Financiero saca una encuesta a modo, en donde el 60 por ciento de los mexicanos, más, aprueba la labor de la Suprema Corte de Justicia (risas). Una encuesta cuchareada, pero si se lo creen porque las encuestas de El Financiero, pues las hace su dueño en el escritorio, Manuel Arroyo, ahí las hace, y está ahora enojado con nosotros porque tenía un crédito que le dieron, (Miguel Ángel) Chong, que ayer hubo su asunto, un crédito de Nacional Financiera por 100 millones de dólares,. que además no se lo debieron otorgarle, no tenía los requisitos, las garantías, pero tenía las agarraderas”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital

