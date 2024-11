Rayados derrota 2-1 a León; Asegura pase directo a la Liguilla

El equipo de Monterrey enfrentará a Pumas en los cuartos de final del Torneo Apertura

Agencias

Rayados batalló frente al León, pero terminó por derrotarlo 2-1 en el partido de la décimo séptima jornada del Torneo Apertura 2024, con lo cual aseguró su pase directo a la Liguilla, en la cual tendrá como rival a Pumas en los cuartos de final.

Los locales tuvieron un buen comienzo, se lanzaron al frente en busca de tomar ventaja de manera temprana en el cotejo y Sergio Canales sacó un disparo a los seis minutos que puso en aprietos al rival, pero el guardameta Alfonso Blanco estuvo atento para desviar la pelota.

Fidel Ambriz tuvo otra clara para Monterrey cuando remató de cabeza dentro del área sin marca, pero no conectó de manera adecuada el esférico, por lo cual se esfumó la opción.

León paulatinamente mejoró su funcionamiento en el terreno de juego, se apoderó del medio campo y José David Ramírez estuvo cerca de anotar al aprovechar una falla del sector defensivo, bombeó la pelota ante la salida de Luis Cárdenas, pero el esférico pegó en el travesaño

Rayados recompuso, tuvo dos claras con Canales y Ambriz, pero fue a los 31 minutos cuando puso el 1-0 en el marcador con un disparo de media distancia de Edson Gutiérrez, el cual encontró desvío en Paúl Bellón y así la pelota se fue a las redes.

Ambos conjuntos siguieron con el mismo ritmo en el cotejo y los visitantes tuvieron una buena opción mediante Edgar Guerra, pero el jugador no remató de manera adecuada un centro por izquierda, por lo cual el guardameta Luis Cárdenas pudo evitar la caída de su marco.

Aunque ya no tenía posibilidad de llegar a la siguiente ronda, el cuadro Esmeralda no cesó en su empeño por conseguir la igualada y lo consiguió a los 62 minutos, cuando Alfonso Alvarado le dio pase a John Mendoza, quien se metió al área y no perdonó, disparó para poner el 1-1.

Los de casa reaccionaron ante ello y de nueva cuenta se pusieron en ventaja en la pizarra mediante un penal cobrado de manera acertada por Sergio Canales a los 76 minutos y así se dio el 2-1.

En la recta final, el cotejo se tornó un tanto ríspido, los de casa aún tuvieron oportunidades ante la portería de los visitantes, pero a final de cuentas la pizarra ya no se movió y así lograron el triunfo que les dio el pase directo a la Liguilla por el título.

Comparte esto: Facebook

X