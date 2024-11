Sin medias tintas

Combate polvo Alcalde

Combate polvo Alcalde…Y el que está claro que le ha seguido buscando por todos lados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que ahora están probando la aplicación de tres tipos de tratamientos innovadores para contrarrestar la contaminación por polvo que genera el tráfico en las calles de terracería del Norponiente de Hermosillo.

Tan es así que a Astiazarán Gutiérrez “personalmente en persona” acudiera a la colonia Dunas, específicamente a dos tramos de la calle Cabo San Antonio, así como un sector de la avenida Pedro Ascencio, que es donde aplicaron esos productos, con los que se busca lograr la estabilización del suelo, y de primera mano checar el dato en cuanto a la efectividad de los mismos. ¡De ese pelo!

Con ese fin es que “El Toño” Astiazarán se hiciera acompañar por la titular de la Cidue, Astarté Corro, quien explicó que con el patrocinio de empresas locales se usaron esos nuevos químicos y cal viva en las citadas vialidades, y como parte de dichos procesos se hicieron pruebas previas, y se harán otras una semana después, para determinar dónde se obtuvieron los mejores resultados sobre el control de las polvaredas sueltas.

Para el caso es que Corro Ruiz, o la encargada de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), dijera que: “Queremos hacer la comparativa con los productos que nos vinieron a ofrecer con lo tradicional que ya tenemos”, eso como parte de una alternativa para atender las demandas ciudadanas, en torno a esa problemática, ya que por la falta de “lana” no pueden pavimentarse todas las rúas. ¡Órale!

Sin embargo, en el ínter han seguido explorando opciones de los también llamados aglutinantes, con miras a reducir ese polvoriento efecto contaminante, que principalmente padecen los asentamientos urbanos del Norte de la ciudad, como en la aludida área en la que acaban de hacer esas aplicaciones, por ser una zona en la que operan cadenas comerciales, así como un centro educativo, y varias rutas de transporte público. ¡Qué tal!

A tal grado hacen saber que ese problemón ha sido una constante preocupación del “Presimun” aliancista, que incluso a esa labor probatoria invitaron al director de la preparatoria San Juan Bautista De La Salle, Ricardo Carlo Castillo, así como a los representantes de la comunidad escolar de ese plantel, para que dieran fe del interés que hay para que ya no estén tan empolvados por esos rumbos, y más por la falta de lluvias. ¡Ups!

Y es que desde hace añales que la contaminada del aire por ese motivo ha sido una constante por esos lares, con todo y que se ha venido aminorando, derivado de que han asfaltando las arterias viales de mayor circulación, pero ni así han podido evitar el que los carros amanezcan como cucarachas de panaderías, por lo cenizos, como resultado del polvito finito, y por el estilo el interior de las casas. ¡Ni más ni menos!

Hallan otro crematorio…Quienes les han continuado poniendo la muestra a las instancias oficiales son las Madres Buscadoras de Sonora, y para seña está el que ahora hicieran un impactante descubrimiento en un predio ubicado en el camino al rancho El Ruido, a 20 kilómetros de Nogales, donde encontraron un crematorio clandestino con 8 cráneos y restos humanos calcinados y expuestos. ¡De ese vuelo!

Al ser un enésimo macabro hallazgo el que llevaran a cabo en ese territorio fronterizo las integrantes de ese colectivo, presidido por Cecilia Flores Armenta, y una vez más como resultado de una llamada anónima que les hicieran el pasado sábado, por lo que, al acudir al mencionado sitio, en lo que es una ruta de terracería, nuevamente se llevaron esa mayúscula sorpresa, y a tal grado, que todavía ayer seguían buscando. ¡Palos!

Casi por nada es por lo que Cecilia Patricia manejara, que la cantidad las personas encontradas sin vida podría ser mayor, pero aún se desconocía porque los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado aún continuaban en el lugar inspeccionando, y es por lo que las indagaciones se mantenían, razón por la que estaban a la espera de que proporcionaran más información sobre ese espeluznante caso. ¡Vóitelas!

Así que para más que el pintado de la Comisión de Búsqueda de Personas Estatal, un tal Javier Ignacio Díaz Ballesteros, las que lo han seguido evidenciando con esos dantescos hallazgos son Flores y compañía, por siempre estar yendo detrás de ellas, como en esta ocasión se pusiera de manifiesto, en lo que especulan que podría ser consecuencia de que a la institución que representa no le interesa el que eso salga a flote.

Aun y cuando en un descuido también les pudieran estar “dando esos pitazos”, pero como la intención es la de no hacer ruido con los miles de desaparecidos que hay, es por lo que nomás hacen como que la Virgen les habla, por como nunca de los nuncas se ha visto el Díaz Ballesteros y sus empleados encabecen un rastreo de esos por su cuenta, y además con un resultado de ese tamaño, y es por eso de los “sospechosísmos” que hay.

“Polis” no pasan dopaje…Tal como era de esperarse, en los que no hubo un saldo blanco es en los exámenes antidopaje que les practicaran la semana pasada a los mil 212 agentes de la Policía Municipal hermosillense, luego de que tres resultaran positivos a las metanfetaminas, dos mujeres y un hombre, de ahí que por lo pronto les retiraron el arma, y los canalizaron a labores administrativas. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo a lo ventilado por Comisario en Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, con carácter de mientras, y a partir de lo establecido en el reglamento, al trío de elementos los pusieron a disposición de la Comisión de Honor y Justicia, ante cuya instancia deberán justificar el motivo del consumo de la sustancia en cuestión, y así se decidirá su situación laboral. ¡Zaz!

Y aunque se presume que esa positividad podría deberse al consumo de algún medicamento, procederán a analizar cada caso, y para lo cual deberán presentar las pruebas correspondientes, qué justifiquen que medicinas pudieron haberse suministrado, aunque de entrada descartándose que tuvieran que ver con la cocaína, mariguana o algún otro tipo de droga, porque ante eso se intuye que ya no tendrían defensa.

Con todo y que lo que tienen a su favor, a decir de Durón, es que son uniformados con 5 y 10 años de servicio en la corporación, o séase, no son de los nuevos, además de que su comportamiento ha sido normal, y no tienen denuncias, pero como ahora sí que todo puede pasar, es por lo que en lo que se clarifica su situación los dejaran en estambay, al sacarlos de la calle, por ser uno de esos resultados que meten duda. ¿Qué no?

Aunado a que por otro lado también hay otros 8 polizontes que están pendientes de someterse a ese antidoping, ya que supuestamente por estar incapacitados, o de vacaciones, es por lo que no se han presentado ante los peritos de la Fiscalía Estatal, aunque se espera que entre hoy y los próximos días ya lo hagan, a no ser y que quieran ganar tiempo para “limpiarse”, por ser una certificación necesaria para andar armado. ¡Mínimo!

Sancionan a los ruidosos…El que se está demostrando que no sólo tiene ojos, sino también oídos en todos lados, es el director del Instituto Municipal de Ecología (IME), Francisco Gil Barraza, y para evidencia está el que aflorara que ya han sancionado a 15 establecimientos comerciales por ruidosos, como bares o restaurantes, con multas que oscilan entre los $7 y $8 mil pesos. ¡A ese punto!

En lo que Gil Barraza dejara entrever que esas sólo son unas sanciones “pa´ abrir boca”, al advertir que a partir del presente mes intensificarán los operativos que llevan a cabo con ese fin, debido a que con el cambio de clima las reuniones y eventos sociales aumentan, y con más razón cuando ya se llega la época de las posadas, ventilando que en lo que va del 2024 ya han atendido 352 reportes por alto volumen. ¡Así el dato!

De ahí que precisara que esa operatividad la realizan en base a la Norma Oficial Mexicana (NOM), en la que se establecen los límites de decibeles permitidos, señalando que: “Los decibeles no se miden directo de la bocina, se miden en la fuente, y la fuente es el predio completo”, por lo que así se da esa regulación.

Luego entonces, y a raíz de esa normatividad, es que el funcionario detallara que, en eventos al aire libre durante cuatro horas, lo que se permiten son 100 decibeles; mientras que, en un restaurante o bar, el límite es de 68, de 06:00 a 22:00 horas; y ya de 22:00 a 05:00 horas es de 65, y al momento de la revisión se realizan cerca de 35 mediciones en el área, a una altura de 1.20 metros del suelo con ayuda de un sonómetro.

Aun así, señaló que: “La mayoría de las ocasiones el problema se arregla al hacer reacomodo de las bocinas, nos ha tocado que en muchos lugares se escucha más el ruido de afuera que el de adentro, y más que nada es por la forma en la que se están acomodando las bocinas”, pero con todo y eso, así está la advertencia.

Eso por como de aquí pa´l real harán recorridos nocturnos más frecuentes, en rutas como las del bulevar Hidalgo, bulevar Kino, así como en algunas partes del bulevar Morelos, y bulevar Colosio y Quiroga, entre otras. ¡Esa es la operatividad!

