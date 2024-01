“América es lo más grande que hay”, lanzó ‘Chicote’ Calderón

AGENCIAS

El lateral izquierdo mexicano de 26 años, Cristian ‘Chicote’ Calderón, aseguró que llegó al equipo ‘más grande’ con quienes buscará levantar todos los campeonatos que dispute

Cristian ‘Chicote’ Calderón dio sus primeras palabras como jugador del América y, rápidamente, el lateral izquierdo mexicano se ‘enamoró’ de los colores de las Águilas: “Este club y esta institución es lo más grande que hay”.

Dejando atrás su paso por Chivas, con quienes eliminó al América en los Cuartos de Final del Guard1anes 2020 con tres de sus goles, Cristian Calderón se mostró ilusionado por su llegada al campeón de Liga MX.

Llegar al América hace que me ilusione, me hace creer que puedo lograrlo; mucho se habla de mí, de mi pasado. Voy a hacer lo mejor para levantar el campeonato”.

Respecto a las instalaciones en Coapa, aseguró que es un sitio ‘espectacular’ en el que buscará estar mucho tiempo; firmó contrato por 3 años con el conjunto azulcrema:

Me había tocado venir. jugar contra sub 20, pero hoy que me toca entrar a los vestidores, gimnasio, al área de terapia, la verdad es que es muy grande. Tiene unas instalaciones espectaculares que voy a disfrutar por mucho tiempo”.

De cara al inicio del Clausura 2024, ‘Chicote’ Calderón aseguró que ya desea entrar al terreno de juego, vestir el número ’18’ de las Águilas y comenzar a ganarse un puesto dentro del once habitual de André Jardine:

Estar aquí, pisar estas canchas, no tengo cómo expresarlo. Se me encina la piel; estoy emocionado por tener plantel completo y que comience la Liga”.

Revelando detalles de lo hablado con la Directiva del América, ‘Chicote’ Calderón fue claro y aseguró que día a día estará trabajando para ganarse la confianza del Cuerpo Técnico, compañeros y afición,

Me dijeron ‘es una apuesta por ti’ la voy a asumir como se debe, te alegra, te motiva y te hace sentir que puedes cumplir muchas cosas. Estoy para demostrar y es un reto importante, y trabajar con mis compañeros para ganarme un lugar en el equipo”.

Hablar de títulos con América no pasó desapercibido para Cristian Calderón, quien espera alzar todos los campeonatos que las Águilas disputarán en el primer semestre del 2024:

Es un privilegio, vienen de ser campeones. Vengo a sumar, ojalá se nos dé el Bicampeonato, ser campeones de Concacaf y Leagues Cup”.

Consciente del nivel de exigencia que tendrá, el lateral mexicano de 26 años compartió que arribó al equipo ‘más grande’, por lo que a pesar del descontento del aficionado americanista, buscará ‘ganárselos’:

Es muy temprano, poco a poco iré hablando más. Este club y esta institución es lo más grande que hay”.

Que confíen (los aficionados), sé que tal vez no es bienvenida mi llegada, pero al final estoy aquí para hablar dentro del campo, demostrarle al profe y ganarme todo el respeto y cariño de la gente, pero hablando dentro del campo”.

Comparte esto: Facebook

X