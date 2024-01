Vuelve CMLL y New Japan a los Estados Unidos

AGENCIAS

Habrá participación de luchadores que pertenecen al CMLL en la función denominada “Battle in the Valley”

Habrá una nueva participación de los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) con New Japan Pro Wrestling (NJPW) en la función denominada “Battle in the Valley” en San José, California, EU.

Este evento contará con la presencia de Volador Jr., Máscara Dorada, Soberano Jr. y Stephanie Vaquer en la función de “Battle in the Valley”.

El llamado “Tag Team Match” será entre Volador Jr y Máscara Dorada en contra de Rocky Romero y Soberano Jr, luchadores que mantienen una rivalidad, pues el “Lujo de la lucha libre” busca acabar con el “Líder depredador”, mientras que el “Joven sensación” buscará mantener la racha invicta ante “Azúcar” Romero.

Mientras que, en un mano a mano, Viva Van se medirá contra la chilena Stephanie Vaquer, encuentro que sacará chispas.

