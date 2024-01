Sin medias tintas

“Congela” clases el frío

Ven más claro juzgados

Hace cabildeos “Gober”

Más patrullas eléctricas

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Congela” clases el frío…A los que esta vez no los “agarraron en frío” es a los de la Coordinación de Protección Civil Estatal, donde las manda a monitorear, Armando Castañeda, porque ante la llegada de la cuarta tormenta invernal de la temporada y el ingreso del frente frío 25, lo que es para hoy lunes suspendieron el reinicio de las clases escolares en 17 municipios, y en el resto cambiaron los horarios de entrada y salida.

Porque de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde la tarde-noche de ayer “dormingo” se esperaban temperaturas mínimas de hasta -10°C en algunas regiones, sobre todo de la zona Norte y serrana, con rachas de gélidos vientos, así como lluvias y hasta nieve, y es por lo que optaron por proteger la salud de la comunidad escolar del nivel Básico. ¡Palos!

Por esa razón le hicieron la indicación a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de cancelar las actividades en Nogales, Santa Cruz, Naco, Nacozari, Bacoachi, Fronteras, Agua Prieta, Bavispe, Huachinera, Bacerac, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Cananea, Yécora, Ímuris, Santa Ana y Magdalena; en tanto que en el resto de la Entidad se recorrerá una hora el horario de inicio, y adelantaran otra el de conclusión. ¡Zaz!

En lo que es una primera medida preventiva que aplica para los alumnos, docentes y personal de apoyo de educación Preescolar, Primaria y Secundaria, ya que a partir de como mejore o empeore esa fría contingencia climática, lo que es mañana aplicarían otras estrategias de cara la reanudación del ciclo escolar 2023-2024, después del periodo vacacional de invierno, por lo que así está el temporal, o contratiempo. ¡De ese pelo!

Tan delicada está la cosa por esa onda congelante, que incluso ya activaron el Comité de Operación de Emergencias (COE), integrado por los tres niveles de gobierno, el cual ya está en sesión permanente para lo que se ofrezca, pero principalmente para estar checando como sigue el pronóstico, y es que se habla de que el frillázo permanecerá toda la semana, debido a la entrada de un nuevo frente frío para el jueves. ¡Pácatelas!

Ante lo que se intuye que la suspensión del regreso a los salones podría durar varios días, si se toma en cuenta que las nieves de enero, como las de la canción, apenas estaban por caer, con los consabidos efectos que provocarían, aunque por lo pronto lo que es hoy “San Lunes” el estudiantado se quedará en sus casas, pues se esperaba que nevara en Nogales, Santa Cruz, Naco, Cananea, Nacozari y Agua Prieta, además de la sierra.

Y lo que es en “Hermofrío” ya también llegó esa fría oleada, que es de las que calan hasta los huesos, como lo refleja que el termómetro ya ha descendido alrededor de los 2 grados centígrados, ante lo que no descartan que tal vez se presente un ausentismo en las aulas, y no es para menos, para no exponer al alumnado, por lo que un gran porcentaje de las alrededor de 5 mil escuelas no operaran, e igual número de estudiantes.

Ven más claro juzgados…Ahora sí que partiendo de lo anticipado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, lo que es en el 2024 ya verán más claro, en lo referente a los nuevos juzgados con los que contarán para abatir el rezago en instalaciones que tienen desde el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Sonora en octubre de 2022. ¿Cómo ven?

Si se analiza que a partir de lo ventilado por el también magistrado del STJE, para el presente año contemplan la construcción de edificios en diferentes municipios del Estado, que permitirán la apertura de al menos 11 de esas sedes juzgadoras especializadas en esa materia que ahora también les toca juzgar, con lo que entrarían en operación cinco de ellos en Huatabampo, Cananea, San Luis R. C., Cajeme y Navojoa. ¡Ese es el plan!

Casi por nada es que Acuña Griego resaltara que: “Eso nos va a servir mucho porque actualmente los juzgados laborales están improvisados, están laborando dentro de los juzgados penales, se les adecuó, pero ya el año que viene, que esté terminado este nuevo edificio pues eso les va a dar mucha comodidad a los litigantes, a los trabajadores, a los patrones, y también a nuestro personal, y creo que va a ser más efectivo”.

Para el caso es por lo que precisara que, con base en el proyecto de la obra, para finales de año quedaría terminado el inmueble del Centro de Justicia Laboral en esta Ciudad del Sol, el cual contará con seis juzgados y 12 jueces especializados, mismo que estará ubicado en Calzada de Las Quintas y Paseo Camino del Seri, en el sector Poniente, muy cercano a la sede central que ocupa contigua al Congreso del Estado. ¡Así el dato!

Más menos así es como Acuña y compañía ya despresurizarían la operatividad en ese nuevo ámbito que está bajo su responsabilidad, porque al menos en parte ya contarían con una infraestructura propia, como resultado de ese avance que están proyectando para los venideros doce meses, si es que los constructores no se atrasan, porque “ese ya sería otro cantar”, y muy ajeno a su jurisdicción. ¿Qué no?

Hace cabildeos “Gober”…Quien vaya que nomás no le ha bajado a la talacha en el incipiente 2024 es el gobernador, Alfonso Durazo, y para prueba está el que en los primeros días ya se ha reunido con varios secretarios federales, entre los que está la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que es la última con la que cabildeara para coordinar esfuerzos y darle seguimiento a proyectos estratégicos. ¡De ese vuelo!

Lo anterior al trascender que en esa encerrona Durazo Montaño y Buenrostro acordaron una agenda conjunta para impulsar el desarrollo de proyectos para estas latitudes, enfocando la atención en sectores como el de la minería vinculada a la producción en la industria de semiconductores, por ser lo que hoy en día está de moda, y más porque se complementaría con la tan anunciada industrialización del litio que abunda por estos lares.

En esos términos está la gestión que hiciera el Ejecutivo Estatal, con miras a fortalecer la posición de Sonora como un actor clave en esa industria emergente, y que es por lo que igualmente destacara la importancia de brindar incentivos a inversiones en nuevas tecnologías, ponderando el papel estratégico que desempeñan en el desarrollo económico y tecnológico del Estado, por lo que “esa es la tirada”. ¡Ni más ni menos!

Mientras que por otro lado acordaron establecer una mesa de trabajo para darle seguimiento a la temática de la electromovilidad, vía el impulsar iniciativas que promuevan la adopción de tecnologías más sostenibles en el sector del transporte, en lo que es algo que consideró que ya han avanzado, por como algunas universidades ya cuentan con programas formativos en semiconductores para estar a la vanguardia en esa materia. ¡Mínimo!

O séase que con eso se percibe que así están los “tiros de precisión” que ha estado dando el “Gober”, por esos encuentros de primerísimo nivel que ha sostenido, porque antes se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, antes SCT, Jorge Nuño Lara, para revisar lo del rescate de la concesión del libramiento carretero de Nogales, para que ahora sea operado por el Gobierno del Estado en un 49%.

Más patrullas eléctricas…Y ante el éxito obtenido en lo económico, y que ha redundado en una mejoría de la seguridad pública para la Capital, el que ya anunció que continuarán con el plan de sustituir las patrullas policíacas que operan con gasolina por eléctricas es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, por lo que en el año en curso mínimo cambiarán otras 20, para sumarse a las 200 ya existentes. ¡Órale!

No en balde es por lo que Astiazarán Gutiérrez pusiera el positivo ejemplo de que: “En la Comandancia Norte, una patrulla nos está costando $300 mensuales de electricidad; si fuera de gasolina, serían $40 mil pesos mensuales”, cuya cantidad si se multiplica por esos dos centenares de unidades policiales representarían $8 millones de pesos cada 30 días, y por doce meses serían $96 millones, es decir, un dineral. ¡Glúp!

Al ser una muestra que exhibe que a ese grado han estado los buenos resultados alcanzados por “El Toño” Astiazarán, con ese cambio que ha hecho del parque vehicular que utiliza combustibles contaminantes por energías limpias, y por lo cual ya es visto como un ejemplo nacional que ha sido replicado en otras ciudades del País, a raíz de que se ha convertido en un referente, y con sobrada razón ¡Esa es la percepción!

Eso explica el porque Francisco Antonio reiterara su compromiso de seguir promoviendo el reemplazo gradual de esos vehículos, como próximamente sería el ampliar esa iniciativa a áreas como la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro Municipal, después de que ya lo ha hecho en algunos departamentos de Servicios Públicos Municipales.

Aunque por si eso fuera poco, y en lo que corresponde a la Policía Municipal, Astiazarán dio a conocer la buena nueva de que durante el 2024 también tienen planeado destinar recursos para la adquisición de más uniformes y chalecos para los elementos; así como $20 millones de pesos en equipos de radio, por lo que así ha estado el respaldo para esa corporación, como en ningún otro trienio se había visto ni por asomo.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X