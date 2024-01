Fuego amigo: Conejo recuerda el gol que le marcó a Cruz Azul

AGENCIAS

El exguardameta es uno de los consentidos de la Máquina, pese a un gol que le anotó defendiendo los colores de Pachuca

El Conejo Pérez hizo lo que muy pocos jugadores pueden presumir: anotarle un gol a su exequipo y no salir odiado.

Y precisamente en el recuerdo del clásico hidalguense que hoy disputan los Cementeros y los Tuzos, el Conejo guarda en su memoria cuando era arquero del Pachuca en el colofón de su carrera y en el Clausura 2017, su gol dejó fuera de la liguilla a Cruz Azul, club en el que se formó.

La gente entiende que siempre traté de ser profesional y que donde me dieran la confianza debía entregar buenas cuentas, ser leal y honesto a mis principios. Tuve la fortuna de marcar gol y como es la vida y el futbol, ¿no? Fue ante Cruz Azul”, mencionó el arquero en entrevista con Excélsior.

La Máquina necesitaba la victoria para entrar a liguilla

Un empate o una derrota acababa con las esperanzas, lo que terminó por suceder.

En un tiro de esquina, Peréz corrió al ataque, pues los Tuzos iban abajo en el marcador 2-1. Pegó un brinco, fiel a su apodo, y entre la oreja y el hombro, mandó el esférico a las redes, anotación que no dudó en celebrar.

La gente me cuestionó el festejo y lo hice porque no es común, no es normal que un arquero pueda hacer gol. Lo disfrute, pero la verdad me quedo con atajarlos, eso no lo cambio por nada. Platicaba con un amigo que si me quedaba con el gol o con la atajada, y yo me quedaría con la atajada, me gustaba mucho más ser portero”, dijó Pérez.

Hoy día, Cruz Azul vuelve a su casa. La Ciudad de los Deportes fue recinto de esperanzas, alegrías y tristezas para La Máquina que durante 26 años no consiguió alzar el título en ese inmueble, pero que la afición recuerda con gran cariño.

En el 97 nuestra casa era el Azul, no se jugó la final de vuelta, pero ahí comenzó una gran historia como campeones. Ahí empezamos la Libertadores, que se nos dio bien. Soy muy escéptico a las malas vibras. Viví una etapa muy bonita en esa cancha, pero como en todos lados, en el Azteca también sufrieron. Espero que le vaya bien ahí al equipo”, expresó sobre la “energía negativa” que tenía el estadio.

La realidad es que, ya avanzado el siglo XXI, Cruz Azul no tiene estadio. Es el único equipo del futbol mexicano que ha ido migrando en busca de asilo, situación que preocupa a Óscar Pérez.

Sería muy importante que Cruz Azul ya tenga su estadio, ojalá que lo puedan hacer, es un equipo importante del país”, expresó.

En este estadio la afición hará de nuevo clic con el equipo, ellos se identifican como si fuera la casa del equipo, mucha gente estará contenta de volver”, concluyó el legendario portero celeste.

