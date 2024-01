Asesino de Colosio debe terminar su sentencia; Considera el gobernador Alfonso Durazo

Cuestionado sobre la propuesta de indulto que hizo el hijo del malogrado candidato presidencial, el mandatario estatal, quien fue secretario particular del sonorense asesinado en Tijuana, dijo que Mario Aburto debe cumplir su sentencia

Ivanova de los Reyes

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño señaló que Mario Aburto Martínez asesino del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, debe cumplir debidamente su sentencia como establece la ley y no otorgarle el indulto como solicitó el hijo del político asesinado en Tijuana, Baja California.

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato a la Presidencia de México, quien fue asesinado durante su campaña en Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgue el indulto a Aburto Martínez, por considerar que la justicia mexicana ya le quedó a deber en su momento y se debe dar vuelta a la página.

Al respecto, el gobernador de Sonora dijo respetar su punto de vista, pero dijo coincidir con lo señalado por el Presidente López Obrador y que Aburto concluya su proceso en prisión.

“Me da mucho gusto por la actitud sana, positiva con la que asume los acontecimientos después de 30 años de sucedido, sin embargo, la ley debe continuar su proceso por una razón, primero porque es la ley, y segundo, porque si el responsable del crimen no ha purgado debidamente su pena, significa ante la propia justicia que continuaría representando un riesgo para la sociedad si estuviese en libertad”.

“Consecuentemente mi posición sería purgar la pena debidamente por los riesgos que puede representar a la sociedad la liberación anticipada de un criminal privado. Coincido con el Presidente, creo que ningún caso debe darse carpetazo, debe concluirse judicialmente”, finalizó.

Citarán a policías por desaparición de cámaras

Por otra parte, el mandatario estatal, confirmó que Policías Municipales que acudieron como primer respondiente al tiroteo en el centro nocturno Jakarta durante la madrugada del domingo, serán citados por la Fiscalía para declarar por la desaparición de equipo de video vigilancia del negocio.

Durazo Montaño, informó que este martes en la Mesa Estatal de Seguridad se contó con la presencia del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez y el Comisario de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, para abordar los hechos ocurridos en el centro nocturno, y la posible sustracción de equipo de vigilancia.

Señaló que hay disposición del Presidente Municipal y el Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito para llevar a cabo la investigación y resolver este incidente.

“Obviamente, los policías municipales serán llamados a declarar y encontraremos el cerebro que registró todo lo sucedido, y eso nos facilitará llegar a las conclusiones adecuadas”, subrayó Durazo Montaño.

Mencionó que el Fiscal General del Estado, reveló que hay otros testigos con independencia de este “cerebro” que grabó todo lo sucedido, así como testimonios complementarios que permiten avances en la investigación.

El gobernador de Sonora, resaltó que todas las dependencias relacionadas con la seguridad pública son responsables de cualquier acontecimiento de violencia que se presente en el estado.

“A mí no gusta echar nunca la responsabilidad a otro, cualquier acontecimiento que se dé en el estado, asumo la responsabilidad política que me corresponde y me aplico a concertar de la mejor manera posible la contribución de todas aquellas dependencias que deben sumar algún esfuerzo para resolver y atender de la mejor manera posible el tema”, puntualizó.

