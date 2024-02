Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Moviliza a autoridades denuncia falsa sobre “levantón” de menor

Algo raro está pasando y parece que hay interés en crear un clima de temor entre la población, mediante denuncias falsas que se dispersan rápidamente a través de redes sociales.

Es preocupante que se esté creando esa sicosis a través de redes sociales, porque además del temor entre la población, también ocasionan movilizaciones de cuerpos de auxilio y se desatienden sectores para atender falsos reportes.

La mañana de este jueves en la colonia La Cholla se registró un impresionante despliegue luego de que se alertó de que se había llevado a la fuerza a un niño, otros decían que a una niña del exterior de un plantel educativo.

La cuestión es que a una escuela primaria de Nueva Creación llegaron elementos de las policías Municipal, Estatal Investigadora, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y hasta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes no encontraron nada.

Luego se dijo que el hecho no había ocurrido en la escuela primaria sino en un jardín preescolar cercano, en donde tampoco se encontraron a ningún familiar para denunciar, aunque se decía que estaban los padres desesperados.

Los elementos policiacos hicieron barridos por el lugar, preguntaron a vecinos, a dueños de comercios y nadie escuchó nada, pero mientras tanto, en redes sociales y en las redacciones de los medios llamaban para hacer los reportes de que familiares pedían ser atendidos y que se buscara al supuesto menor desaparecido.

Finalmente, las autoridades de Seguridad Pública, a través de las mismas redes sociales dijeron que no habían encontrado nada, que nadie hizo ningún reporte, que las autoridades contaron a sus alumnos y no había ausentismo, pero lo más importante, ningún padre de familia denunció la desaparición de un menor.

En pocas palabras, algún bromista o alguien interesado en causar ese clima de inseguridad, puso en jaque a las autoridades.

Lo peor es que en ese tipo de situaciones los agentes se dispersan “chicoteados” para resguardar la seguridad y se descuidan otros sectores, o tal vez esa sea la intención de los bromistas o delincuentes.

Alertan por tiburón en playas de Guaymas y Empalme ¿y los brazaletes antiescualos?

La capitanía de Puerto de Guaymas emitió una alerta por el avistamiento de un tiburón de cinco metros de largo en los litorales de Guaymas y Empalme, por lo que se recomienda a los pescadores y buzos estar atentos y cuidar su integridad.

Qué bueno que la autoridad está alertando sobre la presencia del escualo que como sabemos ya ha dejado víctimas fatales entre pescadores sonorenses.

Lo que me llama la atención es saber qué pasó con los brazaletes para repeler a los tiburones que supuestamente se distribuyeron, o tal vez no fueron suficientes para todos los que se dedican a esta actividad, o quizá no son tan eficientes como se supone debería de ser.

Por lo pronto, lo más recomendable es seguir las indicaciones y evitar arriesgarse para no poner en riesgo la vida.

Sin embargo, también quienes se dedican a esta actividad se ven en la disyuntiva de que si no se sale a pescar no se tiene para comer, por lo que habría que entregar estímulos a los hombres de mar.

