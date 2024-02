Convocan a marcha por la democracia

El próximo domingo 18 de febrero; El movimiento se efectuará en 110 ciudades del país, seis de ellas de Sonora, incluyendo a Hermosillo, Guaymas, Nogales, Obregón, Huatabampo y Navojoa

Redacción Entorno Informativo

Para defender y proteger nuestra democracia, organismos de la sociedad civil organizada, convocan a la “Marcha por nuestra democracia”, a realizarse el próximo domingo 18 de febrero en Hermosillo y otras 6 ciudades del estado.

Norma Abril, coordinadora estatal de la organización “Poder Ciudadano”, explicó que habrá marchas y concentraciones en 110 ciudades del país, y en el caso de Hermosillo iniciará a las 10:00 horas del domingo 18 de febrero en la plaza Emiliana de Zubeldía y posteriormente se trasladaran a la Plaza Ignacio Zaragoza, frente a palacio de gobierno estatal, donde habrá una gran concentración ciudadana.

“¿Y por qué vamos a marchar? Para defender la República, la Constitución, al INE y los organismos autónomos; para defender en México de la concentración del poder de los que sí nos quieren regresar al pasado. Es por eso que nosotros estamos ahorita protegiendo y defendiendo nuestra democracia”, señaló Norma Abril.

Al reiterar la invitación a toda la población para participar en esta marcha, advirtió que la democracia en México corre un grave riesgo, por ello la urgente necesidad de defenderla y protegerla.

“Hoy vemos unos signos sumamente preocupantes para el futuro de nuestra democracia. Vemos violaciones recurrentes a la legislación electoral, en particular a los límites de gastos de campaña. Atentados contra las libertades de prensa y de expresión, interferencia a los servidores públicos de los procesos electorales. Intento de captura de los órganos electorales, compra de votos, violencia política y lo que nos parece muy grave: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, entre muchos otros factores riesgosos”, señaló la coordinadora de “Poder Ciudadano”.

Esta Marcha Nacional, que también se realizara en Álamos, Navojoa, Huatabampo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales, es convocada por las organizaciones que forman parte de Unidos, como: Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Sí por México, UNE México, Unidos por México y Frente Cívico Nacional, así como de 100 organizaciones nacionales.

Al destacar que solo en democracia tendremos el gobierno que queremos, se alcanzará el bienestar individual y colectivo con la paz, seguridad y la justicia que anhelamos, Norma Abril, exigió a las autoridades electorales y de gobierno, se apeguen a la legislación vigente y a las buenas prácticas de elecciones íntegras limpias y transparentes, con un piso parejo para todos y donde el único factor que determine el resultado sea la voluntad popular.

“En democracia no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Saldremos a las calles para que se respeten nuestros derechos. ¡Nuestra democracia no se toca!, ¡nuestras elecciones no se tocan!”, aclaró Norma Abril.

Agregó que en la marcha y concentración participarán representantes de jóvenes y mujeres quienes emitirán un mensaje y el orador oficial será el presidente del IFE, Leonardo Valdez Zurita, quienes invitaran a la población a defender nuestra democracia, participar en las elecciones y terminar con las amenazas

Comparte esto: Facebook

X