Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Entregan obra inconclusa…Y aunque los del actual gobierno federal siguen asegurando que no son iguales, pero en la práctica continuan inaugurando obras a medio terminar, como lo acaban de hacer al poner en operación el Centro Cultural Ágora, que construyeron en el peligroso barrio de La Cañada de los Negros, con una inversión de $60 millones de pesos, y que pinta para ser otro “elefante blanco”. ¡De ese pelo!

Si se analiza que junto con pegado, además de ese edificio edificado en la punta de un cerro, también realizaron varios trabajos complementarios, como una ciclovía que bajaría por la calle Narbona, hasta el parque “Francisco I. Madero”, pero que no concluyeron, tan es así que nomás colocaron los postes del alumbrado, y nunca los conectaron, sin que ninguna autoridad se hicier responsable de la terminación.

Pero eso sí, lo que es el burocrático de Román Meyer Falcón, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), vino a adornarse a la ceremonia inaugural del corte de listón, pero pasando por alto que el proyecto no se finalizó como se les presentó y ofreció a los vecinos de ese sector, principalmente a los de la citada avenida, después de una espera de más de dos años para que les pavimentaran esa avenida. ¡Tómala!

No obstante y que ya no es de extrañar que el inexperto y desaliñaado del de la Sedatu, por aquello de que se presenta en los actos encamisetado y con unas fachas que da pena ajena, sólo promueva de ese obrerío que no responde a las expectativas ni necesidades de la gente, y para muestra basta otro botón, como es que el mercado que igual construyeran en la colonia Las Minitas, simplemente no funciona, y está abandonado.

Y por el estilo consideran que sucederá lo mismo con ese Centro Cultural Ágora, por haberlo ubicado en una de las zonas más inseguras de Hermosillo, y también con más rezago urbano, de ahí que sea de las idenficadas como donde “matan gratis”, y es por lo que además de los residentes de ese punto, y quién sabe, se duda mucho que el resto de los hermosillenses vayan a acudir. ¡Así la mala impresión!

Porque podrá ser un espacio de acceso a la cultura y de sano esparcimiento, pero lo cierto es que escogieron el lugar menos indicado para hacerlo, pero pues eso y más se puede esperar, porque Meyer Falcón y sus burocrátas lo planearon desde un escritorio, como la aludida ciclovía sin concluir, que también llevaron a cabo en una rúa que no era apta para ello, por estar muy reducida, pero con todo y eso ¡les valió!

De ahí que desde ya se diga que serán una lástima las actividades, que según esto habrán de realizarse en ese complejo culturero, como posibles exposiciones artísticas, eventos de entretenimiento, obras de teatro, y capacitaciones, entre otras, porque muy seguramente que los ciudadanos no querrán arriesgarse a meterse a La Cañada de los Negros, donde a cualquiera hora del día andan los cholos y vagos al acecho. ¡Pácatelas!

Aun así, e independientemente de eso, bien harían, ya sea los del Gobierno del Estado, por medio del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (Cecop), donde cobra David Mendoza; o en su defecto el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), en la que está Astarté Corro, el abocarse a finiquitar lo que falta de ese proyecto, como es la “luz”. ¿Qué no?

Manda mensaje asesinato…Donde sí que “la cosa está más caliente” que de costumbre, y no es albur, es por rumbos de Obregón, porque apenas y el pasado jueves ejecutaron al encargado de la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía Estatal, Manuel de Jesús Morales Martínez, cuando el sábado se registró una balacera sobre la carretera Internacional. ¡Vóitelas!

Sin embargo, ya en ese segundo hecho de violencia de alto impacto los agentes de la Policía Municipal obregonese abatieron a dos integrantes del crimen organizado, luego de una persecusión, después de que le marcaron el alto en la ciudad a un automóvil sedán, cuyo conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que al ser alcanzados dispararon, y al responderles los balazos terminaron sin vida en el lugar de esa tracatera.

Es tal el caos que provocó ese nuevo enfrentamiento armado por la tarde, en la salida Norte de la localidad cajemense, que conecta con la ruta a Navojoa, que el carril del lado Sur quedó cerrado al tráfico, lo que propició un severo embotellamiento vehicular, por lo que se habilitó el cuerpo contrario de la carretera en dos sentidos para desahogar el carrerío, de ahí que así estuvo ese efecto colateral. ¡Ni más ni menos!

Aunque lo que mandó un mayor mal mensaje, es la ejecución del Jefe de Grupo de la AMIC, o Morales Martínez, por la forma en que fuera atacado por sus victimarios, cuando se encontraba a bordo de un pick up Chevrolet, de color blanco, hiriendo también al oficial que lo acompañaba, de nombre Eick, quien era su escolta, en los momentos en que estaban en las inmediaciones de una plaza comercial. ¡Glúp!

Toda vez que con el asesinato de Manuel de Jesús ya han matado a 22 policías, lo que deja en claro que el “Narco” ya no se está deteniendo ante las instancias policiales, a pesar de que el malogrado “encharolado” no tenía mucho tiempo al frente de la AMIC en esa municipalidad, y que es algo que deberán aclarar el Fiscal del Estado, Gustavo Salas, y sus sabuesos, por las interrogantes que quedaran alrededor de su muerte. ¡Mínimo!

Es una señal megamarcha…La que significó una nueva señal del despertar social y popular que ya hay, y que habrá de reflejarse en las urnas en la elección de próximo 5 de junio, es la “Marcha por la Democracia” que ayer en la mañana escenificaron organismos autónomos y de la sociedad civil en más de un centenar de ciudades del País, por ser mexicanos que no van de acarreados, sino por su propia voluntad. ¡Zaz!

Así estuvo esa caminata y manifestación pacífica que tuvo lugar a nivel nacional, con la que volvieron a llenar el Zócalo de la Ciudad de México, donde millones de personas con prendas de color rosa y blanco gritaron arengas como las de: “¡López Obrador eres un traidor!, a la hora de elevar la voz para defender a las instituciones, y evitar que haya una concentración de poder, en los que sí quieren volver al pasado. ¡Ñácas!

Por lo que de nuevo volvió a retumbar la consigna de que: “El INE no se toca”, como tampoco la Constitución y la República, en lo que es un movimiento en el que también participaron varios municipios de Sonora, como Álamos, Navojoa, Huatabampo, Obregón, Guaymas y Nogales, mientras que en Hermosillo partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía, para terminar en la Plaza Zaragoza, en el área de los palacios.

Con todo y eso el que una vez más dio señas de ser de esos que “esuchan tronar el cielo y no se hincan”, sino que por el contrario se ensoberbian, es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, porque al ser cuestionado sobre esa dominguera protesta, se limitó a contestar que: ¡Sin novedad!, como se dice en el ámbito policíaco, minimizando esa creciente inconformidad que hay contra su calificada de autoritaria administración. ¡Ups!

Casi por nada es por lo que ya no se sienta tan seguro del triunfo de su “candidota”, Claudia Sheinbaum, quien por cierto ayer tomó protesta como aspirante presidencial de Morena, al ya haber declarado que en caso de que el resultado no les favorezca habrán de reconocerlo, pero conociéndolos, todavía estaría por verse.

Otro tache para el Cobach…Quien vaya que ha seguido reprobando en materia de prevención de acoso sexual es el director general del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach), Arturo Rosas Burgos, y para prueba está el que ahora aflorara un abuso de ese tipo en el plantel de la colonia Nuevo Hermosillo de la Ciudad del Sol, el cual hasta ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES). ¡Palos!

Eso luego de que esta vez trascendieran una serie de denuncias públicas ventiladas por las redes sociales, sobre la creación de un grupo de chat en el que se hicieron comentarios obscenos emitidos por estudiantes sobre alumnas del plantel, con relación a las condiciones físicas de las mismas, y es por lo que hasta ya se manifestaron algunos padres de familia, pero lo que es Rodrigo Arturo y sus operadores, ¡Bien gracias!

En lo que es otra exhibida para esa “quemada” “Prepa”, con la que se pone de manifiesto que Rosas Burgos nomás no ha aprendido la lección en ese aspecto, y es que ya antes fueron un grupo de mujeres que igual denunciaron a varios profesores acosadores, sin que se volviera a saber nada, respecto a si procedieron contra ellos, o se las “perdonaron” y continúan dando clases, que es lo más probable. ¡A ese grado!

Ya que eso de que los órganos “disciplinarios” de Cobach actuarán conforme al reglamento es un cuento con el que siempre salen para “lavarse las manos”, si se parte de que nunca vuelven a informar de nada; y que también esta como el que cuentan con un protocolo de acción establecido para esa clase de vejaciones, como parte de una política de cero tolerancia a la violencia sexual, que llegada la hora no ha servido de nada.

Tan es así que esos abusos contra esa comunidad estudiantil preparatoriana se han repetido una y otra vez, sin que se vea que se siente un precedente, ante lo que se espera que los de la FGJES ahora sí actuén en consecuencia, en lugar de únicamente servir de presunta “tapadera”, como sucediera en el caso de los maestros señalados de “rabos verdes”, por no saberse que procedieran contra ellos. ¡De ese vuelo!

