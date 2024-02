Acopian pesistas sonorenses 15 medallas en Nacional Sub 15 y Sub 17

La actuación de la delegación de Sonora se repartió en tres de oro, once platas y un bronce, en el certamen celebrado en Guanajuato

Redacción Entorno Informativo

Un total de 15 medallas conquistaron los pesistas sonorenses en el Campeonato Nacional de Halterofilia de las categorías Sub 15 y Sub 17, de las cuales fueron tres de oro, once de plata y una de bronce.

En el certamen que tuvo por sede Celaya, Guanajuato, el pasado fin de semana, la levantadora Ana Paula Torres fue la más brillante de la delegación de Sonora ya que se coronó campeona en su división, la de 64 kilogramos, en la categoría Sub 15, tras ganar las tres medallas doradas disponibles.

Por su parte, Heidi Chávez (Sub 15 en 71 kilogramos), Célida Piña (Sub 17 en 71) y Christian Canizalez (Sub 17 en más de 102), lograron una terna de metales argentos, mientras que Rodolfo Rodríguez (Sub 17 en 67) capturó dos de plata y una de bronce, para sumar las 15 preseas sonorenses.

Torres Amaya ganó sus tres medallas de oro con un total de 131 kilogramos, 57 de arranque y 74 en envión; Chávez Cruz obtuvo la terna de metales plateados debido a un total de 134, por izar 58 y 76, respectivamente.

En el caso de Canizalez Avilez capturó las tres de plata debido a que izó 105 en y 132 para un total de 237 kilogramos, en tanto Piña Zamorano hizo lo mismo al levantar 171, por sopesar 73 y 98; Rodríguez Carrizoza agarró sus argentas en arranque (104) y total (225), más el bronce (129) en envión.

