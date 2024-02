Sin medias tintas

¡Dan “luz verde” a $ub$idio!

Achacan de$vío$ a Guevara

En duda caso de intoxicación

“Perdonan” a los del Cobach

Por Martín Romo (El Verdugo)

‘Dan “luz verde” a $ub$idio!…Y la buena noticia del fin de semana es la que ayer viniera a confirmar a Sonora el “Prejidente”, Manuel López Obrador, referente al anuncio que hiciera el pasado viernes en su misa, o conferencia mañanera, de que después de añales de demandas finalmente se autorizara que las tarifas subsidiadas de la CFE para los sonorenses durante el verano sean permanentes cada año. ¡Órale!

Así estuvo esa aprobación mediante la emisión de un decreto para ese efecto, como resultado de una gestión que hiciera el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, como públicamente se lo reconociera López Obrador, al exponer que es quien hizo el cabildeo, aunque una vez “palomeado” también se incluyó a Sinaloa, Nayarit y Baja California, por lo que ese descuento en el consumo eléctrico ya no tendrá que estarse renovando.

Por lo que muy seguramente que el “Gober” aprovechó la dominguera visita que realizó AMLO a Vícam, para “personalmente en persona” agradecerle que lo haya hecho parte de la historia, por lo histórico de esa determinación con la que se beneficiará a los ciudadanos, al asegurárseles un cobro subsidiado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin tener que estarlo negociando en cada época de calorón. ¿Qué no?

Y sí bien podrá haber quienes digan que lo aprobaron por ser año electoral, de cara a la elección presidencial del próximo 5 de junio, lo cierto es que en el pasado tambié hubo otros periodos electoreros, y ni así lo habían hecho, de ahí que por encima de suposiciones y politiquerías, la verdad es que es una nueva modalidad que ya es toda una realidad, pues ya sólo faltará que la Secretaría de Hacienda defina las reglas de operación.

Ante lo que se deduce que el Ejecutivo Estatal sí que debió haberse andado riéndose solo, a la hora en que acompañó a López Obrador al acto de inauguración del acueducto yaqui, que forma parte de las obras del Plan de Justicia para esa tribu, que tuvo una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, con más de 140 kilómetros de longitud, y con el que abastecerán de agua a todas las comunidades de la etnia. ¡Qué tal!

Ya que de acuerdo al itinerario que traía el Mandatario de la Nación, llegó procedente de Baja California Sur, pero sólo atendiendo cuestiones relacionadas con agua, y es por eso que únicamente estuvo en ese evento, y de ahí volvió a emprender el vuelo, por lo que es el único momento que tuvo para darle las gracias, y no es para menos, por los beneficios extras que se obtuvieron con esa decreteda largamente anhelada. ¡De ese pelo!

Porque en base a lo detallado por Durazo Montaño, y como se había adelantado, también se ampliaron los rangos tarifarios, que ahora irán desde los 0, hasta los mil 200 kilowatts, cuando antes se tenía un alcance máximo de hasta 300 kilowatts; y por el estilo ambién hubo una sustitución en la tarifa intermedia de 300, a mil 200 kilowatts, porque igual se modificó, lo que significa que habrá una mayor cantidad, y más barata.

Por si eso fuera poco aclaró que mantienen las negociaciones para lograr una ampliación del período subsidiado, que actualmente es de 6 meses, iniciando el 1 de mayo, y finalizando el 31 de octubre, para que cuando menos se extienda un mes más, que podría ser de abril a octubre, o de mayo a noviembre, por ser un de las promesas hechas, a raíz de las protestas que se hicieran por los altos cobros que hubo en el 2023.

Achacan de$vío$ a Guevara…A la que vaya que entre má$ le buscan, má$ le encuentran presuntas cuenta$ mocha$, es a la ex velocista nogalense y titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, por lo que consideran que la fama de corrupta ya no se la va a quitar con nada, o al menos en lo que aclaran, o se confirman la serie de tran$a$ que le han seguido achacando. ¡Tómala!

Como las que en está ocasión trascendiera que les está imputando la Fiscalía General de la República (FGR), al abrirle dos carpetas de investigación por el delito de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública, por pagos de eventos y entrenadores fantasmas que no están en la lista de la Conade, por más de $200 millones de pesos, de ahí que así está la enésima exhibida que le están “pegando”. ¡Ñácas!

En lo que son unas indagaciones que están basadas en las denuncias que interpusiera en su contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por esa millonada, al detectar irregularidades en el pago de $70 millones de pesos para el salario 500 de esos trabajadores, pero las personas no estaban dadas de alta en ninguna base, al no haber documentos que comprueben que realmente las contrataron. ¡De ese tamaño!

Para el caso la primera denunciada que realizó ese órgano fiscalizador tuvo lugar el pasado 28 de agosto del 2023, en la que se le acusa de machincuepa$ por $150 millones de pesos del erario de la dependencia que encabeza, que después ascendieron hasta los $205 millones de pesos, aunque a lo largo de dos años pudieron comprobar $55 millones; y ya la segunda se basa en los reportes de la ASF del 2021, 2022, y parte del 2023.

No obstante, y a pesar de los pesares, es hora de que no han solicitado una orden de aprehensión contra la ex atleta, a la que sí que “traen a la carrera”, por también haber convenios por más de $20 millones de pesos que no están claros, como uno con la Federación Ecuestre Mexicana; e igualmente resaltan la compra de 2 mil relojes inteligentes, de los que no se tiene factura, ni comprobante del proveedor, o donde los compraron.

Y por toda respuesta Guevara Cárdenas acaba de emitir un comunicado aclaratorio, pero en la que no aclaran nada, sobre esa seria de acusaciones que le están haciendo, y que por algo todavía continúan en el aire.

En duda caso de intoxicación…En torno al que la duda sigue quedando, es con relación al caso de las tres estudiantes que el pasado miércoles supuestamente se intoxicaron en la escuela secundaria “Migrante Nueva Creación Humberto Gutiérrez”, de la colonia Cajeme de Hermosillo, según esto luego de consumir golosinas que le compraron a un vendedor ambulante en el exterior del plantel. ¡Ni más ni menos!

Y es que después de la alarma que cundiera, al manejarse en las redes sociales que la citadas secundarianas habían convulsionado, por lo que para su atención médica fueron trasladadas al Hospital Infantil del Estado (HIES), la Secretaría de Salud a través de un escueto boletín está revelando que los resultados de antidoping regular y ampliado salieron negativos, al no encontrarse las presencia de drogas. ¿Será?

Derivado de que el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, a la clásica nomás no se dignó a convocar a una conferencia de prensa para informar al respecto, a pesar de la gravedad de ese suceso, de ahí que sólo por escrito ventilaran, que según esto el diagnóstico de ingreso y egreso hospitalario de dichas alumnas, presuntamente fue por un trastorno de ansiedad, y sin ninguna complicación posterior. ¡Ajá!

Aunque el mello del asunto radica en que Alomía Zegarra y compañía no aclararan la causa que desencadenó en que las afectadas se pusieran así de ansiosas, al grado de desencadenar en una crisis convulsiva, por lo que es una falta de información que lo mínimo que ha provocado es “sospechosísmos”, porque así ha estado el hermetismo alrededor de esa comentada situación, que por algo ya se ha prestado para pensar lo “píor”.

Tan es así que el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro López Parada, ya dijo que están puestos y dispuestos para llevar a cabo operativos de retiro de los vendedores ambulantes en las zonas aledañas a las escuelas, si las autoridades se lo solicitan, eso cuando se identifique algún tipo de riesgo, por no existir ese tipo de permisos para esas vendimias, por lo que ahora sí que no hay mal que por bien no venga.

“Perdonan” a los del Cobach…Ahora sí que por eso están como están, porque a los que vaya que se las “perdonaron”, es a los pervertidos alumnos de Cobach de la Nuevo Hermosillo, acusados de participar en chats de acoso sexual, porque en vez de expulsarlos, ahora el resto del semestre lo estudiarán en línea, o apartados de las aulas, para que no vuelvan a tener contacto con las preparatorianas acosadas. ¡Pácatelas!

Más menos así está la alcahuete decisión que determinaran, y que hiciera pública el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, dizque para que los acosadores no se vean afectados en la conclusión de sus estudios, después de que aflorara, que vía un grupo que crearan en WhatsApp, ahí hacían comentarios obscenos contra las víctimas de sus depravaciones virtuales, y que no pasaron a mayores al salir a flote.

Aunado a que Grageda Bustamante dejara entrever la posibilidad, ya que no lo aseguró, de que en el venidero ciclo escolar, que comenzara en agosto, podrían ser cambiados a otras sedes del Colegio de Bachillerres de Sonora (Cobach), por lo “quemados” que quedaran, no obstante y que por lo pronto los mantendrán a una sana distancia, y monitoreados, por lo que habrá que ver si con esa medida “se les baja la calentura”. ¡Glúp!

Pues la justificación que está argumentando, o se está “sacando de la manga”, Aarón Aurelio, para actuar con tantas contemplaciones, es la de que: “La SEC tiene procedimientos correctivos y preventivos, pero no podemos negarle la educación a las personas, pues la gente que mayor educación necesita es la gente que ha transgredido las condiciones de orden y convivencia de los planteles escolares”. ¡Así la falsedad!

O séase que así está esa nueva acción de solapamiento en el Cobach por acciones similares, incluso de parte de los mismos profesores, y ante las cuales el director general, Arturo Rosas, nomás se ha quedado callado, como está que se hiciera pública el anterior viernes 16 de febrero, y que requiriera la presencia de la Policía Estatal, y es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado abriera una carpeta de investigación. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X