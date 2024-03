Urge un cambio radical en seguridad; Afirma Ernesto de Lucas

El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano consideró que Sonora dejó de ser un estado de paso de drogas para convertirse en un estado consumidor de ahí la lucha que se da actualmente entre los cárteles

Judith Franco Ainza

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República, Ernesto de Lucas Hopkins, se pronunció por un cambio radical en la estrategia de seguridad, así como en la política exterior del gobierno mexicano y exhortó a los votantes a confiar en que los programas sociales que a la fecha reciben, no solo se mantendrán, sino que se mejorarán.

En entrevista en el programa Aparador Político que se transmite en Guaymas, en la radiodifusora FM105 de Grupo Padilla Hermanos, editores de los periódicos El Vigía y Entorno Informativo, el abanderado de MC destacó el crecimiento que ha tenido su partido en los últimos dos años y confió en que obtendrán el respaldo en los próximos comicios.

Asimismo, estableció que su campaña está fundada en tres ejes entre ellos promover una política pública que brinde atención de una epidemia silenciosa como es la atención a la salud mental y lamentó que a la fecha no existe una clínica pública para tratar adicciones.

Otro de los ejes es abanderar el respeto a los derechos humanos, la atención a menores, así como a jornaleros, y demás grupos vulnerables.

Además, estableció que el principal problema que tiene México es el narcotráfico y la evolución que ha tenido al tráfico de personas, por lo que es urgente un cambio en las estrategias

“El narcotráfico es una actividad económica ilícita, pero económica, a fin de cuentas, porque se rige por la ley de la oferta y la demanda y ha evolucionado a encontrar mercados locales y es ahí donde hemos visto este brote y esta ola de violencia por la disputa de las plazas entre los diversos cárteles”, expresó

Abundó que los grupos delictivos buscan controlar no nada más el trasiego o el tráfico que antes era una actividad de exportación hacia el principal mercado y consumidor que existe en el mundo que es Estados Unidos, pero ahora encontró un nicho local y esa es la razón por la que el homicidio doloso se ha disparado a cifras históricas.

Aseveró que la estrategia de abrazos y no balazos definitivamente no funcionó, ni tampoco la militarización, por lo que para que el narcotráfico pueda disminuir se tiene que enfocar en atacar la oferta y también la demanda, porque sin atender ésta será el cuento de nunca acabar y para ello se requiere de programas agresivos, de valores, de prevención y tratamiento de adicciones, que no se han visto en esta administración federal.

Alistan candidaturas locales

Por otra parte, De Lucas Hopkins anticipó que Movimiento Ciudadano definirá a más tardar la próxima semana las candidaturas a la presidencia municipal y diputaciones locales, incluyendo Guaymas, Empalme y Hermosillo.

Ejemplificó que en Guaymas Julio Saldate ha hecho buen trabajo como coordinador y pudiera un perfil atractivo, además, destacó la labor realizada por Reyna Benavides como activista en la defensa de los derechos de las mujeres, quienes pudieran ser una buena mezcla y anticipó que a más tardar este jueves podría confirmar las designaciones.

En el caso de Empalme, se refirió a Roberto Romero, quien ha hecho un trabajo muy digno en la coordinación municipal y sobre todo tiene un perfil ciudadano que es lo que busca Movimiento Ciudadano.

En tanto, en Hermosillo, dijo que espera que Natalia Rivera acepte ser candidata a la alcaldía, quien será acuerpada por varios hombres y mujeres muy reconocidas y preparadas.

