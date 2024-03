Apoyos federales seguirán y mejorarán con Xóchitl Gálvez

Asegura Ernesto “El Borrego” Gándara; El candidato a diputado federal por el distrito 5, pidió no dejarse engañar por quienes dicen que se quitarán las becas y apoyos si no gana el partido actual, porque ya están establecidos en la Constitución

Las becas y apoyos que da el Gobierno Federal no se les van a quitar a los beneficiados si gana un partido distinto a Morena, aseveró Ernesto “El Borrego” Gándara, y quien diga eso quiere engañar a la gente.

Cabe señalar que, en sus recorridos por las colonias, tianguis y mercados, a “El Borrego” algunos ciudadanos le han comentado que brigadas de Morena les han advertido que si gana la oposición, van a quitar esos apoyos.

“Esos apoyos están en la Constitución, no se lo está regalando nadie, es un derecho que la Constitución le da a cada una de las y los mexicanos, eso no nos los va a quitar nadie”, aseveró el Candidato a Diputado Federal por el Distrito 5 de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

En reunión con habitantes de la colonia Altares Proyecto 2, al sur de Hermosillo, Ernesto Gándara enfatizó que los apoyos a adultos mayores, las becas para niños y jóvenes, para madres solteras, permanecen y se mejorarán. “Quien diga lo contrario está mintiendo”.

“A mí lo que no me gusta, y es lo que me ha dicho mucha gente, es que parece una amenaza. Parece como si dijeran: ‘si no votas por el Gobierno, si no votas por lo que te da un señor, entonces te los van a quitar’. No es cierto, todo lo contrario”, añadió.

Contrario a eso, anunció que, junto a la Candidata a Presidenta de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tienen la propuesta de bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años.

“Gente que empezó a trabajar muy joven, llegan a los 60 años y tienen todo el derecho de descansar, de vivir una vida más tranquila y más segura”, consideró Gándara Camou.

