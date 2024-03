Critica Ernesto de Lucas estrategia de seguridad

La participación de militares no es correcta; El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, manifestó que la incorporación de la milicia no mejoró el combate a la inseguridad “y ahí están los resultados”

El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lucas Hopkins afirmó que la estrategia de seguridad pública actual es equivocada.

En entrevista para la radiodifusora FM105 de Guaymas, consideró que se debe trabajar en la prevención de adicciones además de combatir venta de estupefacientes.

“Se debe atacar la oferta y prevenir en el tema de la demanda y el gobierno no lo está haciendo bien”, aseveró.

Dijo que está claro que la estrategia de abrazos no balazos del presidente de la República no funcionó y que falta mucho por hacer en prevención por lo que en su propuesta legislativa plantea la asignación de presupuesto para clínicas públicas de adicciones.

Señaló que en el estado solo hay una clínica de adicciones y está saturada porque hace falta atención e inversión en cuanto a prevención.

Sobre la estrategia de militares al frente de corporaciones civiles dijo haber estado en contra desde su anuncio e implementación en 2019. “Las cosas no han mejorado, ahí están los resultados, no tenemos ninguna duda de que no fue la estrategia correcta”, acotó.

Cuestionó las mesas de seguridad pública cada que ocurre un hecho violento, sin abordar el fondo de la inseguridad que prevalece en regiones como Guaymas y Empalme.

Lo que se tiene que hacer es una verdadera depuración de fuerzas policiales y trabajar en coadyuvancia con otras instituciones, no con mandos militares que están preparados para otro tipo de despliegue, analizó.

Se equivocaron, opinó, desaparecieron todos los apoyos federales y estatales para capacitación, “que porque había corrupción, yo les pregunto: de ser así, ¿dónde están los detenidos?”, cuestionó.

Lo que se tiene que hacer es invertir en capacitación, regresar apoyos a para el estado de fuerza policial y mejorar las condiciones de las corporaciones, propuso.

Entre otras propuestas, destacó que Movimiento Ciudadano representa un proyecto de la sociedad.

Ante Radioescuchas de FM105 el candidato al Senado de la República celebró la suma de jóvenes, mujeres, activista al trabajo que representa una nueva forma de hacer política.

Dijo que contra lo que representan sus competidores en el movimiento naranja sí hay relevo generacional.

Mencionó a mujeres como su compañera de fórmula Eva Aldecoa, activista, creadora de contenidos y promotora de salud mental, para reiterar el compromiso de su partido por aportar soluciones a problemas reales.

Propuso la creación de clínicas públicas de adicciones y salud mental al referir que en el estado solo hay dos y suelen estar saturadas.

Sobre lo dicho por el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez de Manlio Fabio Beltrones y la réplica del candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México, en torno al estado de ebriedad del aspirante presidencial, condenó el viejo discurso de políticos que abandonaron Sonora.

“Ni estaba borracho ni estaba crudo”, reviró, “yo estuve ahí era un ambiente de estadio y tal vez lo que se dijo fue algo impropio, pero no es un ilegal”. Ilegal es ir con la familia en la lista de pluris, pasarse los cargos en el Congreso de padre a hija, no volver al estado, eso no es legal ni es moral. Eso es vieja política, argumentó.

De Lucas estuvo en Guaymas para inaugurar la Casa Naranja en el sector Las Villas donde estuvo acompañado de simpatizantes y militantes de MC.

Aceptó que en Guaymas hay focos amarillos por falta de atención, pero se dispuso a corregirlos con apoyo de perfiles de la sociedad civil.

Entre la probable fórmula local mencionó a Paola Mudecci, Reyna Benavides y Julio Saldate, mientras que en Empalme refirió a Roberto Romero.

Descartó especulación sobre eventual candidatura del ex alcalde Otto Claussen con quien admitió haberse reunido en dos ocasiones. “Él es muy institucional y lo respeto”, comentó.

Agradeció el apoyo de la ciudadanía al proyecto que busca promover nuevas formas de hacer política y encabezar causas y soluciones nuevas.

