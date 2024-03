Trabajará Celida López a favor de sonorenses

Confía en llegar al Senado de la República; La aspirante por el Partido del Trabajo, dijo que una vez obtenido el triunfo no abandonará el estado y encabezará las causas de los ciudadanos

Karla Montaño

Trabajar por los sonorenses y no abandonar el estado son compromisos de la candidata al Senado de la República por el Partido del Trabajo (PT), Célida López Cárdenas.

En su visita a Guaymas en donde sostuvo encuentros con militantes de su partido y la sociedad civil, fue entrevistada en exclusiva por la radiodifusora FM105, en donde la aspirante a legisladora criticó a la fórmula del PRI, PAN, PRD, por su discurso de la vieja política y no estar presentes en Sonora.

Es muy común que los senadores se olviden de las causas de los ciudadanos, que se vayan y no regresen a su tierra. Lily Téllez, ejemplificó, no vive en Sonora, no viene a Sonora ni le importa lo que pase en Sonora.

Consideró que los discursos de los candidatos del frente opositor contra el presidente de la República son motivados por la desesperación de perder el poder.

Elogió la política de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a quien critican por promover acciones a favor del pueblo.

Se presentan como redentores, hablan de corrupción cuando ellos fueron parte de ese régimen viejo, aseveró.

La radicalización en contra de la 4T es el síndrome de Lily, así lo calificamos porque es estar en contra de todo, hay muchas mentiras que se están contando.

Cuando se topen con una persona que está día y noche contra la 4T nos encontramos con el síndrome de Lily, esa persona radical que no escucha, que no reflexiona, que solo está atacando el movimiento que afortunadamente hoy en Sonora tiene un gran respaldo.

Dijo que hay mucho que decir a favor de la política como la estabilidad del peso mexicano, el combate a la corrupción, la revocación de mandato, la justicia social.

Sobre sus propuestas y trabajo, planteó que de llegar al Senado buscará estar en comisiones como la de Turismo, Seguridad, entre otras.

Se dispuso a apoyar las propuestas de Claudia Sheinbaum como la de promover programas de apoyo para mujeres de 60 a 64 años, ayudar a jóvenes y a municipios.

Consideró que en materia de seguridad pública se debe continuar con la estrategia de seguridad pública en coordinación con Fuerzas Armadas.

“Como presidenta municipal me tocó enfrentar los problemas, nos dejaban solos en el estado y el respaldo lo tuvimos del presidente de la República”, refirió.

Condenó la impunidad producto de irregularidades en el Poder Judicial, lo que puede cambiar, opinó, con un marco legal como el que promueve la 4T.

Se dijo agradecida con López Obrador y con el gobernador Alfonso Durazo Montaño por la oportunidad de participar en un proyecto noble, que ayuda a las personas que menos tienen y que ha contribuido a la transformación del país.

A las mujeres les refrendó el compromiso de ser digna representante del género con un proyecto de trabajo legislativo para que puedan desarrollarse con seguridad y oportunidades de trabajo.

Se mostró optimista con el curso de su campaña al asegurar que para mediados de abril habrá alcanzado a la fórmula de la Alianza Fuerza y Corazón por México. “Estamos a 12 puntos de Beltrones y Lili, pensamos que para abril estaremos iguales gracias al apoyo de la gente”, resumió.

Agradeció a la ciudadanía la recepción a sus propuestas y pidió respaldo a los proyectos de la 4T que encabeza Claudia Sheinbaum para darle continuidad a los logros de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita a Guaymas, López Cárdenas realizó recorrido por el tradicional tianguis de los miércoles en el centro de la ciudad, además, sostuvo reunión con representantes del sector turístico en la comisaría de San Carlos, ante quienes planteó proyecto legislativo para la promoción del destino.

Asimismo, dialogó con miembros del sector pesquero y encabezó evento de promoción en el teatro al aire libre del malecón turístico.

