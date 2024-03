Sin medias tintas

¡Que va de frente “El Pato”!

“En la mira” El Carín León

A juicio agentes de la AMIC

Habrá un “MP” pa´ policías

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que va de frente “El Pato”!…Quien ya dejó en claro que no va voltear para los lados en la actual contienda por el Senado en Sonora, es el candidato por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ernesto “El Pato” De Lucas Hokpins, por considerar que el enemigo a vencer está al frente, representado por Morena, como ayer lo reiterara en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún. ¡De ese pelo!

Porque según lo adelantado por De Lucas Hokpins, no va a “gastar pólvora en infiernitos”, ni mucho menos en pleitos estériles, con candidatos que están saliendo del pasado, y que vuelven a presentarse como los grandes redentores del electorado, cuando ya están muy desgastados, y no representan a nadie; como tampoco con fórmulas de partiditos “paleros” “armadas” de última hora, para hacerle el trabajo sucio a los morenistas.

Por el contrario el político originario de Magdalena dejó asentado que le están apostando a la participación de perfiles nuevos y auténticamente ciudadanos, o emandados de esa sociedad que se resiste a participar en política, por lo desacreditada que está, al ya no creer en los políticos tradicionales, o de siempre, o de esos que en cada elección prometen lo mismo, pero que a la hora de llegar al cargo, una y otra vez les han fallado.

Tan es así que para probar sus dichos “El Pato” De Lucas se hizo acompañar por su compañera de fórmula, María Dolores Rosas Almada, quiene es una empresaria y agricultora de Navojoa; y de la que sería su suplente, Evangelina Aldecoa León, que es una famosa infuencer y dentista, y quienes son una muestra de esos cuadros a los que les están dando la oportunidad para conectar con los círculos en los que se mueven.

Pues a decir del también diputado a local, el gran enemigo a derrotar en el proceso electoral en curso, que culminará con los comicios del próxino 2 de junio, más que la marca de la 4T del “Prejidente”, Manuel López Obrador, será el abstencionismo que ha habido en el Estado y en México, sí se analiza que en el 2021 en la Entidad apenas votó el 43% de los sonorenes, y es por lo que estarán yendo por ese 57% de indecisos.

Es por eso que Ernesto apuntillara, que en lugar de pelearse por ese 43% de votos que se disputa la vieja clase política, representada por los partidos políticos de toda la vida, y que son más de lo mismo, pero con diferentes colores, ahora estarán haciendo una campaña enfocada a ese sector de votantes del 57% que permanece apático, y que no acude a las urnas para con su voto hacer que las cosas cambien para bien.

De ahí que manejara que están haciendo una campaña estilo gerrilla, y no solamente porque estarán dando la batallada en el día día, con la acción de cada una de las aspirantes desde sus trincheras, porque también está la comunicadora de Obregón, Hildalila Camacho, que ocuparía la suplencia de Rosas Almada, al estar basando su labor proselitista en “tiros de precisión”, para lograr un efecto multiplicador. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que De Lucas no se podrá salvar de que le reviren que si por qué no hizo lo mismo cuando estuvo en el PRI, y hasta en la misma dirigencia estatal, que quiere pensarse que es porque no lo dejaron, pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que señaló que están muy motivados por el arranaque que tuvieran en su tierra natal, a diferencia de sus adversarios, que según él “no pintaron” como se esperaba.

“En la mira” El Carín León…El que ya tuvo repercusiones en todos los sentidos, es el exceso en que incurriera el cantante hermosillense, Carín León, en su concierto del pasado sábado en el Estadio “Fernando Valenzuela”, luego de que pleno show dijera que se le antojaba un “perico”, como se le conoce a la cocaína, por lo que ahora hasta podría enfrentar consecuencias legales, y no sólo la condena general. ¡Zaz!

Eso de acuerdo a lo ya ventilado por el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, quien de entrada advirtió que harán una revisión del caso, en que el interpréte hizo una evidente apología al consumo de drogas durante su actuación, y es por lo que ya se le conoce como “El Periquín” León, para detectar y determinar si hubo algún tipo de violación a la ley. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que Francisco Sergio sentenciara que: “Si hubo irregularidades que pudieran encuadrar en alguna figura delictiva, por supuesto que se va a actuar. Hay sanciones administrativas, pero también puede llegarse a algunas infracciones penales”, aunque precisó que es la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) la que determinaría la probable comisión de algún delito establecido en el Código Penal. ¿Será?

A ese grado ha llegado el escándalo provocado por los dichos de Oscar Armando Díaz de León Huez, de 34 años de edad, que es el nombre real del Carín, luego de que dijera: “La neta con esta rola se me antoja echarme un “perico”, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”.

A tal punto esa noche no andaba en sus cinco sentidos, que también dijo: “Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo”, justificándose en que: “Es que soy artista, somos músicos, sorry… alguien tiene que hacer el trabajo sucio, gente”, por lo que así estuvo esa falta de respeto para un público que pagó, y muy caro, para ir a escucharlo.

No en balde es por lo que hasta el secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar, considerara como inadmisible ese tipo de mensajes a la ciudadanía, toda vez que las instituciones de los tres niveles de gobierno, a través de diferentes campañas hacen un esfuerzo por poner de manifiesto el peligro para la salud que conlleva el consumir estupefacientes, por lo que habrá que ver el cómo le va. ¡Vóitelas!

A juicio agentes de la AMIC…Aunque era lo mínimo que se esperaba, como es el que consignaran y vincularan a proceso a los tres elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que el pasado 26 de febrero fueron detenidos por suplantar a un cabecilla de un grupo criminal que había sido arrestado en Navojoa, pero al final se quedaron cortos, al no hacer público por qué lo hicieron. ¡De ese vuelo!

En lo que es una infiltración de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en la que está “al mando”, Gustavo Salas Chávez, que no salió a flote por esa propia dependencia, sino por “el dedo” que les pusieron los de la Secretaría Marina (Semar), a los ahora encarcelados y desleales polizontes de la AMIC, de nombre Julián, Armando, Aarón y César, por cambiar a uno de tres arrestados que les entregaron. ¡Palos!

Toda vez que el sábado 24 de febrero del presente año los marines interceptaron al citado trío del crímen organizado en la Perla del Mayo, en una camioneta gabacha y con armas largas, por lo que se los entregaron a dichos agentes de la Fiscalía Estatal, para que los pusieran a disposición del “MP”, pero cuando lo hicieron les descubrieron que uno de ellos no coincidía con las características de los que reportaran. ¡Ñácas!

Y es por lo que llegaron al extremo de tomar por asalto y rodear las instalaciones de la FGJE, para que Gustavo Rómulo y compañía les dieran una explicación, saliendo a relucir que de esa forma habían liberado a ese “pez gordo” de la delincuencia que habían atrapado, pero resultando sólo tres responsables, a los que ahora se les imputa la probable comisión de evasión de presos y delitos cometidos por servidores públicos.

Lo que explica el que porque Salas expresara que por “el momento” se descarta la posibilidad de que haya más “polis” involucrados en ese asunto, a la vez que señalara que no se tolerarán ese tipo de actos, y que se solicitará al Juez que se aplique un castigo ejemplar para que no vuelva a repetirse, cuando por su parte hasta sus identidades ocultaron, además de que hablan de que “intentaron suplantar”, cuando fue un hecho real.

Habrá un “MP” pa´ policías…Como donde quiera “se cuecen habas”, en cuanto al actuar de los malos policías, el que ya dio señales de vida para anunciar que reforzarán el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, para que investigue todos los departamentos y mandos de esa institución, es el recién nombrado titular, Víctor Enríquez García, a fin de que ni haya impunidad hacia el interior. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que tampoco “hacen malos quesos”, a la hora en que los guardianes del orden de todos los niveles “tuercen el rabo” como los cochis, como Enríquez García lo aceptara, al reconocer que actualmente dos integrantes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) están en un proceso administrativo y legal por faltas graves, uno de ellos por andar armado hasta los dientes, y disparar al aire.

Razón por la cual es que anunciara que ya están pláticas con la Fiscalía General de la República (FGR) y del Estado, para firmar un convenio de colaboración, y que: “Se designen fiscales especializados para convertir el área de Asuntos Internos en un área ministerial, de tal forma que inclusive el Secretario o su servidor, o el que el día de mañana venga a esta posición, también puedan ser investigados”. ¿Será posible tanta belleza?

Más menos así está la visión de Víctor Hugo, para hacer valedero aquello de que ¡el buen juez por su casa debe empezar!, y así desterrar la fama de que terminan tapándose con la misma cobija, y es por lo que anticipara que espera que a esas modificaciones pudieran darles forma en un máximo de 2 a 3 meses, porque en base a su experiencia, sería fortalecer al ministerio público, porque con eso tendría “garras y dientes”.

Al exponer que: “Para investigar policías, tenemos que tener policías para investigarlos y que tengan las herramientas jurídicas y las facultades y los recursos para hacerlo, evidentemente esos policías tienen que ser de probada solvencia moral”, por lo que así está ese plan para vigilar a quienes forman parte de esas instancias, para detectarlos a tiempo, o en cuanto se deformen, o equivoquen el rumbo. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X