Llaman INE a recoger credencial para votar

Redacción Entorno Informativo

El plazo vence el próximo 14 de marzo y quienes no lo hagan no podrán votar el dos de junio

La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en las elecciones federales, estatales y municipales. Además sirve como identificación oficial reconocido en todo el territorio nacional, permitiendo a los ciudadanos acreditar su identidad en trámites gubernamentales y servicios.

En ese sentido, el INE en Sonora hizo un llamado urgente a la ciudadanía que tramitó su credencial hasta el 8 de febrero de este año y aún no la recoge, para que acuda a recogerla cuanto antes, debido a que el último día para hacerlo es el 14 de marzo, ya que, si no lo hacen, no podrán participar en las elecciones del 2 de junio próximo.

En un comunicado, el INE aclaró que, al momento de realizar un trámite para obtener la credencial para votar, sólo se incluirá en las listas nominales de electores a las y los ciudadanos que la recojan en tiempo.

El trámite para recogerla es muy sencillo y rápido, y con ello estarán en condiciones de prepararse y participar en las elecciones más grandes en la historia de México. No necesita presentar requisito alguno para recoger su Credencial para Votar actualizada y vigente, ya que se identifica con sus huellas digitales; sólo requiere acudir al Módulo de atención ciudadana y en unos cuantos minutos la recibe.

Para tal efecto, los módulos continuarán atendiendo a la ciudadanía de lunes a viernes en los horarios establecidos incluso los días sábado y domingo 9 y 10 de marzo, en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas. Asimismo, el jueves 14 de marzo los módulos fijos estarán atendiendo hasta las 12 de la noche.

También algunos módulos móviles visitarán algunas localidades durante este fin de semana, por lo que se recomienda consultar la página de internet: ubicatumodulo.ine.mx para conocer los horarios de servicio.

Al corte más reciente, en el estado se encuentran disponibles siete mil 713 credenciales para entregar a sus respectivos titulares.

En el 01 distrito electoral con cabecera en San Luis Río Colorado hay un total de mil 230 credenciales disponibles; en el 02 distrito con sede en Nogales, mil 427; en el 03 con sede en Hermosillo (norte), mil 154; en el 04 con sede en Guaymas, mil 40; en el 05 con sede en Hermosillo (sur), mil 263; en el 06, con sede en Ciudad Obregón, 743, y en el 07, con sede en Navojoa, 856, precisó.

