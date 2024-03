Inicia operativo de vigilancia en carreteras por fin de semana largo

En la carretera 100 que lleva a Bahía de Kino se implementará el “operativo carrusel” a fin de prevenir accidentes y también habrá vigilancia en la zona de San Pedro, La Victoria y Zamora

Redacción Entorno Informativo

El Departamento de Tránsito implementará vigilancia vial y el operativo carrusel durante el fin de semana largo en la carretera a 100, informó Ovier Quintero Pérez.

El vocero del departamento, señaló que a partir de este viernes 15, se desplazarán 66 elementos, 17 patrullas y 16 motos hacia Bahía de Kino con el fin de dar orientación vial a los automovilistas.

Invitó a la ciudadanía a no conducir en estado de ebriedad, a no exceder la velocidad y a evitar el traslado de personas en la parte posterior de los pick up.

Dijo que en el área de palapas estará un módulo con personal del Departamento de la Policía Turística, para dar atención e información a los visitantes.

Precisó que en los caminos y carreteras hacia San Pedro El Saucito, La Victoria, Estación Zamora, entre otros, se contará con la presencia de oficiales de tránsito para eficientar la movilidad hacia el Río Sonora.

Comparte esto: Facebook

X