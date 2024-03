Levanta huelga de hambre en el IMSS tras lograr atención médica

El pasado lunes, Isidro Barragán se encadenó a las instalaciones de Medicina de Trabajo en el IMSS e inició su ayuno, tras el compromiso de directivos de revalorar su expediente

Después de dos días en huelga de hambre, derechohabiente del IMSS en Guaymas logró respuesta a su reclamo.

Isidro Barragán, paciente con lesiones en espalda y pecho fue atendido por representantes de la delegación del IMSS, quienes le aseguraron que van a revalorar su expediente para ofrecer un nuevo diagnóstico.

El paciente encabezó protestas desde hace dos años hasta ayer, después de sufrir un accidente de trabajo en 2018 que le provocó lesiones en columna.

Le diagnosticaron discapacidad del 26 por ciento y causó alta solo para ser despedido en su trabajo.

“Tengo mucho dolor y no me dan respuesta, no estoy exigiendo pensión, solo recuperar mi salud”, manifestó.

El lunes se encadenó a las oficinas de medicina del trabajo en el IMSS Las Villas donde no obtuvo respuesta a su demanda de atención.

Para el martes el hombre inició huelga de hambre encadenado a la entrada del IMSS de la calle Diez donde recibió el apoyo de la ciudadanía, quienes lo dotaron con agua y miel para evitar problemas de salud debido a la falta de alimento.

Luego de recibir respuestas a su petición y llegar a un acuerdo con el IMSS, levantó protesta y fue valorado por personal médico reportándose estable.

En el área de medicina del trabajo van a revisar su caso con orden de nuevos estudios para determinar su condición de salud.

