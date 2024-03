Sin medias tintas

No ampliará subsidio CFE

A pararse ante los sicarios

Mete dudas regidor herido

Justicia para mujer policía

Por Martín Romo (El Verdugo)

No ampliará subsidio CFE… Y para los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que dirige Ignacio Peinado, sí que debió haber sido como un “toque eléctrico” lo ayer anunciado por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que el periodo del subsidio de verano para las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedará como está, y casi casi diciendo, ¡Y háganle como quieran!

Porque contrario a lo que en septiembre del año pasado les prometieran a Peinado Luna y compañía los directivos de la CFE, a la hora de la hora López Obrador les está saliendo con que esa subsidiada seguirá abarcando de mayo a octubre, como siempre ha sido, al no contemplarse una ampliación de abril a noviembre, aun y cuando hasta el mismo gobernador, Alfonso Durazo, lo había venido gestionando. ¡De ese pelo!

Para el caso es que AMLO justificara que: “Ahora se va a aplicar en los términos que se publicó, básicamente. Si hay algún cambio, lo haríamos pasando las elecciones porque ya no podemos hablar de eso, ni tocar esos temas”, eso en referencia al decreto que recientemente emitiera, para que esa tarifa preferencial ya sea permanente, y no tenga que estarse renovando anualmente, que a la postre es lo único diferente al respecto.

Por ese motivo el Ejecutivo federal aclaró que: “Entonces ya se hizo el compromiso. Es para usuarios domésticos, en los mismos términos porque hubo un reclamo de los de Baja California Sur, con razón, y ya se incluyó, porque es toda una región del País con las mismas condiciones climáticas”, en la que también están Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit, y es por lo que ahora habrá que ver qué reacción hay. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que apenas el pasado sábado “El Nacho” Peinado y sus miles de afiliados escenificaron una multitudinaria marcha, precisamente para exigir que se cumpla la palabra empeñada, de que ampliarían de 6 a 8 meses ese sistema tarifario subsidiado, pero ahora les están saliendo con que “a Chuchita la bolsearon”, y tal vez ni los rangos de cobranza les van a cambiar, como ya se los habían adelantado. ¡Ya mero!

Pues en base a lo ventilado por Andrés Manuel, y de acuerdo a la aludida decretada, lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ya publicó las reglas de operación, y en ellas nunca se anexo esas adecuaciones, pero aún así tenían la esperanza de que fueran algo extra, pero con esa decisión ya queda más que claro, que solamente les dieron largas, pero al final no la respuesta que esperaban. ¡Pácatelas!

Aun y cuando era un ofrecimiento que les hicieron, derivado de las protestas y plantones que llevaron a cabo en el 2023 ante las oficinas de la “Comisión”, por los cobros excesivos que les llegaron, al triplicárselos, y en muchos casos hasta cuadruplicárselos, pero llegado el momento todo está quedando en nada, y que es algo que “ya se olían”, como lo exhibe que para el próximo viernes ya preparan otra manifestación. ¡Tómala!

A pararse ante los sicarios…Ahora sí que analizado con cabeza fría lo dicho por el vicefiscal estatal, Jesús Moreno, de que los maestros rafagueados a la entrada de Sonoyta tenían que haberse parado en el retén de sicarios para que no los confundieran y balearan, vaya que sin querer queriendo, como dijera “El Chavo del 8”, pero con eso terminó reconociendo que los ciudadanos de bien tendrán que detenerse. ¡A ese grado!

Toda vez que con esa postura oficial también están aceptando que esos filtros del crimen organizado ya son toda una realidad, con todo y que insistan en negarlo, y para prueba están esos seis profesores que fueran atacados a balazos la madrugada del pasado sábado, cuando regresaban de Puerto Peñasco, a donde acudieron a un evento político del Partido Movimiento Ciudadano, pero uno de ellos no vivió para contarlo. ¡Vóitelas!

Ya que el funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado prácticamente está recomendando el detener la marcha de los vehículos cuando se los ordenen esos criminales, en los puntos de revisión que colocan, porque sino pueden matarlos, como ya ha sucedido en varias veces, con lo que casi les están dando licencia para que le paren el alto a la población, porque sino lo hacen serán los culpables de que les disparen.

Por no entenderse de otra forma el que quieran justificar ese atentado con que se trató de una confusión, cuando son áreas de inspección ilegales que no deberían de existir, pero que siguen montando porque los tres niveles de gobierno no han tenido la capacidad para contrarrestarlos, tan es así que hay algunos alcaldes que igualmente han confesado que a ellos también los han estado parando, por lo que así han sido rebasados.

Y tan son puras “cortinas de humo” con las que una y otra vez han salido, cada vez que ha sucedido uno de esos eventos de alto impacto, que Moreno Cruz aceptó que todavía estaban realizando las pruebas periciales para poder establecer si los cinco detenidos que hay, realmente participaron o no en esa balacera; a la vez que igual descartó que pudiera tener relación con la cuestión electoral, lo que todavía estaría por verse. ¿Qué no?

Mete dudas regidor herido…Sí por la violenta víspera se saca el día, quien consideran que podría no andar en muy buenos pasos es el regidor del Ayuntamiento de Guaymas, Martín Ríos Quintero, porque no cualquiera se aparece con una herdida de bala en la mano derecha en la clínica del Isssteson del puerto, como lo hizo la madrugada del lunes, y después solito se da de alta para no declarar al respecto. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es por lo que la Fiscalía Estatal ya realiza las averiguaciones correspondientes, a fin de esclarecer la lesión con arma de fuego de la que fuera víctima Ríos Quintero, quien hacen saber que andaba en estado de ebriedad, o “hasta atrás”, y es por lo que pudo haberse lesionado accidentalmente, pero el meollo del asunto es que en ese caso ya estaría involucrada un arma, que es la que presuntamente portaba. ¿Será?

Aunque por las redes sociales y en un noticiero de ese municipio guaymense, el edil aseguró haber sido perseguido por cuatro personas que lo amenazaron y después lo agredieron, en lo que es un acontecimiento que no deja de estar por demás raro, y más porque quienes lo atendieron en el hospital reportaron que se presentó en estado inconveniente, o ebrio, por lo que son hipótesis que se están indagando. ¿Cómo ven?

Lo anterior después de que “El Rugidor” narrara que: “Me apuntan con las armas, pero yo me quedo paralizado y digo ¿qué pasó?, o sea, ¿por qué?, se bajan y desciende del vehículo negro, se baja, corta cartucho y me dispara, me pudo haber matado en ese momento porque me disparó a un costado de mi puerta, pero me disparó a la mano porque me vio hablando por teléfono”, por lo que así está su versión. ¡Ajá!

Sin embargo, y por más que diga que ese balazo lo recibió en el bulevar Calzada Agustín García López y calle Guadalupe, a través de la Mesa de Seguridad Pública se maneja que la primera línea relacionada con ese hecho, indica que de manera accidental él mismo se habría provocado la lesión, y es por lo que estaría inventando esa historia, para no aclarar el por qué andaba armado. ¡De ese tamaño!

Justicia para mujer policía…Una vez más se está demostrando que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, por como ahora los familiares de la mujer policía de Cajeme, Nayella Quintero, quien se suicidara el pasado lunes 11 de marzo en el interior de la Comandancia Municipal, exigen que se investigue su muerte, y que les muestren los videos de las cámaras, así como el informe policial homologado. ¡Mínimo!

Y es que, a partir de lo ventilado por Elsa Irene, la hermana de Nayella, de 34 años, compartió que era víctima de hostigamiento y acoso laboral, al manifestarle que estaba desmotivada por no poder ejercer como es debido la profesión que tanto amaba, tan es así que le confiara que en repetidas ocasiones fue castigada sin motivo, e inclusive en el cumpleaños de uno de sus tres hijos se le mantuvo arrestada alejándola del festejo de éste.

Es por lo que señalara que: “Yo estoy aquí en nombre de mi hermana, ella se sentía hostigada, se sentía acosada por sus superiores, aparte frustrada porque ellos querían que hiciera algo que iba en contra de los derechos humanos y ella era muy humana, por eso no hizo lo que le estaban pidiendo”, en lo que son abusos que comenzaron después del Día de Policía, cuando alzó la voz para pedir mejores condiciones laborales.

De ahí que Elsa expusiera que: “Ella me contó que eso lo estaban haciendo por molestarla, no son especulaciones, pido que todas las autoridades nos apoyen, queremos ver esos videos, quiero tenerlos y que se haga una investigación, que esto no quede impune, el día de su muerte estaba en la Comandancia cuando no era su turno, y quiero que alguien me explique por qué si tenía horario nocturno la citaron”. ¡Así el dato!

Por si eso fuera poco remarcó que ni las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública ni de la Comuna han tenido algún acercamiento con ellos, y sólo han querido demeritar la vida y labor de su consanguínea con sus erróneas declaraciones, ya que ella no sufría de depresión y era un excelente elemento, con una trayectoria de 13 años en esa corporación, por lo que así está la exhibida para el alcalde, Javier Lamarque Cano. ¡Palos!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X