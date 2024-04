Respaldan cooperativistas a Manlio Fabio Beltrones tras sostener un encuentro

En reunión con el candidato al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por México, expusieron las necesidades que los aquejan

A fin de exponer la grave crisis financiera y la condición de abandono en que se encuentra el sector pesquero, líderes de Cooperativas Pesqueras provenientes de Guaymas, Empalme, Quetchehueca, Yavaros, Bahía de Lobos, Bahía de Kino, Cajeme y Puerto Libertad acudieron a Hermosillo, donde sostuvieron un encuentro con el Candidato Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En esta reunión expusieron la falta de programas de apoyo en créditos para adquisición de equipo de pesca, en subsidios al diésel y gasolina, en la falta de permisos para pesca y en general a una nula atención al sector de pesquería del que dependen más de 24 mil familias sonorenses.

Aureliano Aldama Rivera, líder de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera que agrupa a 31 federaciones regionales de 18 entidades del país y donde convergen alrededor de 180 mil pescadores dijo que la experiencia legislativa de Manlio Fabio Beltrones será fundamental para lograr que regresen los apoyos a esta importante actividad no solo en Sonora sino en el resto del país.

“Usted le entiende muy bien al tema de la legislación y la negociación que es lo que estamos anhelando, confiamos que nos apoyará a gestionar recursos y encontrar las mejores soluciones para rescatar el abandono en que se encuentra la actividad pesquera”, dijo el líder nacional pesquero.

En ese tenor, Miguel Verdugo Estrella de la S.C.P.P Ruperto Velázquez Gastelum de Huatabampo-Las Bocas dijo que es urgente su apoyo desde la Cámara para traer recursos a las cooperativas que hoy están en peligro de desaparecer.

“Ocupamos de su apoyo, que nos ayude, el sector pesquero, las cooperativas se están viniendo a pique, necesitamos que llegue alguien, así como usted y salve al sector pesquero”.

Asume compromisos con cooperativistas

Manlio Fabio Beltrones Ofreció hacer equipo desde el Senado con los diputados federales en la cámara baja para tener presupuestos solidos que, si gestionen recursos para Sonora, en especial para el sector pesquero, además trabajar en agilizar permisos de pesca, en buscar mecanismos para que regresen subsidios al diésel y la gasolina y en la adquisición de equipo e implementos de pesca.

“Hay un enorme descuido del gobierno en el sector cooperativista”, reconoció el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México.

En ese sentido y luego de escuchar los testimonios de los líderes de cooperativas, sus preocupaciones ante la crisis que enfrentan y saber que no tiene el apoyo del gobierno, Beltrones Rivera, ofreció ser un aliado y representar desde el Senado sus intereses y la actividad de la viven sus familias.

“Se me interesa y mucho el representarlos, representar a Sonora en el Senado de la República, ya lo hice en dos ocasiones y siempre he dado resultados y no estar como los diputados de Morena de solo levantar la mano y no cambiarle nada al presupuesto y encima que no trae nada para las cooperativas”.

Testimonios

Jesús Ernesto Flores de la cooperativa Progreso de Pescadores Libres de Puerto Libertad, resumió el panorama del sector “nos tienen abandonados y con puras mentiras, no nos resuelven nada en el tema de los permisos”, sostuvo.

Cirilo Soto Murillo representante de los pescadores de aguamala dijo que el papel de la Cofepris de obligarlos y poner candados para que sean plantas certificadas les dificulta enormemente su trabajo y los deja a merced de las compañías chinas que les pagan lo que quieren y cuando quieren, por ello piden tener legisladores que pongan orden en políticas públicas del sector.

“Usted tiene el poder estando en el Senado para influir que las comisiones de Pesca sean de legisladores y senadores que tengan conocimiento de lo que van a estar representando para que haya soluciones al sector”, dijo Soto Murillo

